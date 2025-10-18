Advertisement
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में दरार? सिकंदरा विधानसभा से राजद और कांग्रेस दोनों ने किया नामांकन

बिहार के जमुई जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट पर INDIA गठबंधन में विवाद खड़ा हो गया है. राजद से उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस से विनोद चौधरी दोनों ने नामांकन किया है. सीट बंटवारे को लेकर समन्वय की कमी साफ दिख रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:49 PM IST

राजद से उदय नारायण चौधरी
जमुई जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट पर इस बार राजनीति का समीकरण दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया के दौरान INDIA गठबंधन (महागठबंधन) में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस दोनों दलों के उम्मीदवारों ने एक ही दिन नामांकन दाखिल कर दिया. इससे साफ संकेत मिला है कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में अंदरूनी खींचतान और मतभेद गहराए हुए हैं.

राजद के उदय नारायण चौधरी ने किया नामांकन
राजद की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने समर्थकों के साथ सिकंदरा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया. नामांकन के बाद उन्होंने कहा, “मुझे तेजस्वी यादव ने सिंबल दिया है. मैं लालू प्रसाद यादव का सिपाही हूं और सिकंदरा में विकास और सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखूंगा. जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है.” उदय नारायण चौधरी लंबे समय से राजद के वरिष्ठ नेता रहे हैं और पिछड़े व दलित वर्ग में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना और महागठबंधन की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है.

कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी भी उतरे मैदान में
इसी सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद चौधरी ने भी नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा, “मुझे पार्टी हाईकमान और राहुल गांधी ने सिकंदरा भेजा है. मैं INDIA गठबंधन की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने आया हूं. जनता का मूड बदलाव के पक्ष में है.” विनोद चौधरी का कहना है कि कांग्रेस का सिकंदरा में पुराना जनाधार है और वे इस चुनाव में जनता के विश्वास के सहारे मैदान में हैं.

एक ही गठबंधन से दो उम्मीदवारों के नामांकन ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या INDIA गठबंधन में सीटों का बंटवारा पूरी तरह तय हुआ भी है या नहीं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद स्थानीय स्तर पर समन्वय की कमी का नतीजा है. अगर मामला जल्द नहीं सुलझा, तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है. गठबंधन का वोट बैंक बंटने की आशंका जताई जा रही है, जिससे विपक्षी एनडीए को फायदा मिल सकता है.

सिकंदरा विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती है और यहां दलित, अतिपिछड़ा और पिछड़ा वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है. उदय नारायण चौधरी इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं, जबकि विनोद चौधरी स्थानीय असंतोष और कांग्रेस के पुराने संगठनात्मक ढांचे का सहारा ले रहे हैं. दोनों की सक्रियता से मुकाबला अब काफी रोमांचक हो गया है.

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सिकंदरा की स्थिति INDIA गठबंधन में बढ़ती असहमति का संकेत है. अगर यह स्थिति अन्य सीटों पर भी बनी रही, तो गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ सकते हैं. फिलहाल महागठबंधन के शीर्ष नेता स्थिति संभालने की कोशिश में हैं ताकि अंदरूनी कलह का असर बाकी सीटों पर न पड़े.

सिकंदरा सीट अब सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि यह गठबंधन के भीतर प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल गई है. देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच समझौता होता है या दोनों अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में टिके रहते हैं.

