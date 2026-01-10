Jamui Crime News: जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख रुपये की लूट

Jamui Crime News: जमुई में अपराधियों का मनोबल थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार (9 जनवरी) देर रात करीब 9 बजे मलयपुर–जमुई स्टेशन रोड पर हथियारबंद अपराधियों ने सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया. थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर सोना-चांदी के व्यापारी से करीब 50 लाख रुपये की लूट की. मिली जानकारी के अनुसार, शहर के पुरानी बाजार निवासी विक्रम सोनी, जो सर्राफा कारोबारी हैं, जमुई स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कोलकाता के लिए निकले थे. इसी दौरान मलयपुर थाना के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. बदमाशों ने हथियार दिखाकर उनके साथ मारपीट की और बैग छीन ली.

पिस्टल के बट से सिर पर वार

विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल के बट से उनके सिर पर वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल से घायल हो गए. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. इधर, घटना की सूचना मिलते ही मलयपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल, जमुई भेज दिया. जमुई एसपी विश्वजीत दयाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित व्यापारी से भी पूछताछ की है.

50 लाख रुपये की लूट

एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि करीब 50 लाख रुपये की लूट होने की जानकारी है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में लगी हुई है. जल्द ही इस वारदात में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा. थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर इस तरह की बड़ी लूट की घटना ने जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना अपराधियों द्वारा पुलिस को खुली चुनौती देने है. अब देखना यह होगा कि जमुई पुलिस कब अपराधियों तक पहुंचती है और इस लूट कांड का खुलासा करती है.

रिपोर्ट: अभिषेत निरला

