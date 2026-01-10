Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069363
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui Crime News: जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख रुपये की लूट

Jamui Crime News: जमुई में बंदूक की नोक पर पहले से घात लगाए अपराधियों ने सर्राफा कारोबारी से 50 लाख रुपए लूट लिए. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उन्हें बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:03 AM IST

Trending Photos

Jamui Crime News: जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख रुपये की लूट
Jamui Crime News: जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख रुपये की लूट

Jamui Crime News: जमुई में अपराधियों का मनोबल थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार (9 जनवरी) देर रात करीब 9 बजे मलयपुर–जमुई स्टेशन रोड पर हथियारबंद अपराधियों ने सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया. थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर सोना-चांदी के व्यापारी से करीब 50 लाख रुपये की लूट की. मिली जानकारी के अनुसार, शहर के पुरानी बाजार निवासी विक्रम सोनी, जो सर्राफा कारोबारी हैं, जमुई स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कोलकाता के लिए निकले थे. इसी दौरान मलयपुर थाना के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. बदमाशों ने हथियार दिखाकर उनके साथ मारपीट की और बैग छीन ली.

पिस्टल के बट से सिर पर वार
विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल के बट से उनके सिर पर वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल से घायल हो गए. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. इधर, घटना की सूचना मिलते ही मलयपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल, जमुई भेज दिया. जमुई एसपी विश्वजीत दयाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित व्यापारी से भी पूछताछ की है.

50 लाख रुपये की लूट
एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि करीब 50 लाख रुपये की लूट होने की जानकारी है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में लगी हुई है. जल्द ही इस वारदात में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा. थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर इस तरह की बड़ी लूट की घटना ने जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना अपराधियों द्वारा पुलिस को खुली चुनौती देने है. अब देखना यह होगा कि जमुई पुलिस कब अपराधियों तक पहुंचती है और इस लूट कांड का खुलासा करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: अभिषेत निरला

यह भी पढ़ें: जहानाबाद में जलकर राख हुई किसानों की मेहनत: खलिहान में लगी आग 5 बीघे की धान स्वाहा

TAGS

Jamui Crime NewsJamui News

Trending news

Jamui Crime News
जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख लूटे
Jharkhand Weather
झारखंड में हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, AQI ने भी तोड़ा 'दम'! जानें IMD का अलर्ट
jehanabad fire news
जहानाबाद में जलकर राख हुई किसानों की मेहनत: खलिहान में लगी आग 5 बीघे की धान स्वाहा
Bihar politics
'हार के डर से बदहवास हैं ममता बनर्जी': सरावगी ने बंगाल की रेड पर साधा निशाना
Patna Weather
पटना में कैसा है 10 जनवरी का मौसम? AQI हुआ 'खतरनाक'... चेक करें अपडेट
Bihar Weather
सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर समेत 25 जिलों में IMD का अलर्ट, अभी और बढ़ेगी कनकनी
Bettiah news
बेतिया कोर्ट में 'हाई अलर्ट': अदालतों को उड़ाने की धमकी के बाद छावनी बना परिसर
Bagaha News
बगहा में बवाल! गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल
DGP Vinay Kumar
नीतीश सरकार में क्राइम कंट्रोल! हत्या, लूट और डकैती के मामलों में आई बड़ी कमी
Chhapra News
स्वाद में नंबर 1, दाम में सबसे कम, इस बार छपरा का तिलकुट है हर घर का दम!