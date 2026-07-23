/QR कोड स्कैन करने से पहले रहें सावधान! जमुई में 37 लाख की ठगी करने वाला शातिर दबोचा गया

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जमुई पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है. प्रारंभिक जांच में अब तक 37 लाख 40 हजार रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, आरोपी लोगों को क्यूआर कोड भेजकर अलग-अलग तरीकों से अपने जाल में फंसाता था और ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देता था.
इस संबंध में साइबर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के निर्देश पर उनके नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के मोबाइल की जांच में कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर ठगी के नेटवर्क का खुलासा हो रहा है.
उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान अब तक तीन लोगों के नाम सामने आए हैं. जांच में यह भी पता चला है कि हरियाणा का एक युवक बीरू कुमार को क्यूआर कोड जनरेट कर उपलब्ध कराता था, जिसका इस्तेमाल विभिन्न लोगों को झांसे में लेकर उनसे पैसे ठगने के लिए किया जाता था. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है.
डीएसपी ने बताया कि जांच के दौरान कई संदिग्ध बैंक खाते भी सामने आए हैं. इन खातों के माध्यम से ठगी की रकम का लेन-देन किए जाने की आशंका है. संबंधित खातों की विस्तृत जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके खुलासे के आधार पर इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. साइबर थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन न करें और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन लेन-देन न करें.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला