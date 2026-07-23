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QR कोड स्कैन करने से पहले रहें सावधान! जमुई में 37 लाख की ठगी करने वाला शातिर दबोचा गया

Jamui News: जमुई में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की है. 37 लाख से अधिक की ठगी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया है. आरोपी क्यूआर कोड भेजकर लोगों को शिकार बनाता था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 23, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:59 PM IST
QR कोड स्कैन करने से पहले रहें सावधान! जमुई में 37 लाख की ठगी करने वाला शातिर दबोचा गया
Image Credit: (Z News) जमुई में साइबर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, 37.40 लाख की ठगी का खुलासा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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