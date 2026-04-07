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जमुई में खौफनाक वारदात, बालू में दबा मिला महिला का सिर कटा शव, पूरी खबर यहां पढ़ें

Jamui Latest News: जमुई पुलिस ने बालू में दफन एक महिला का शव बिना सिर के बरामद किया है. घटना कुंदर बराज के पास की है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:38 PM IST

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जमुई में रेत में दबी मिली महिला की सिर कटी लाश
जमुई में रेत में दबी मिली महिला की सिर कटी लाश

Jamui News: जमुई नगर के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर इलाके में कुंदर बराज स्थित नदी किनारे मंगलवार दोपहर एक सिर कटा महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शव बालू में दबा हुआ था, जिसे पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाहर निकलवाया. महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे स्थानीय चरवाहों ने बालू के बीच शव का हिस्सा दिखाई देने पर इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही एसडीपीओ सतीश सुमन, टाउन थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. मजिस्ट्रेट सह प्रभारी अंचलाधिकारी किशल्य राज की निगरानी में शव को बालू से बाहर निकाला गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम ने पहले घटनास्थल की घेराबंदी कर वैज्ञानिक जांच की. बताया जा रहा है कि शव को आवारा कुत्तों द्वारा नोचे जाने के कारण उसका एक हाथ बालू से बाहर आ गया था, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ.

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स्थानीय लोगों के अनुसार, सोमवार शाम ही शव से कुछ दूरी पर कटा हुआ सिर दिखाई दिया था, लेकिन अंधेरा होने और रात में खोजबीन के बावजूद सिर बरामद नहीं हो सका. मंगलवार को बालू में दबा सिर कटा शव मिलने के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया.

प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को बालू में गाड़ दिया गया. फिलहाल, महिला कौन है, कहां की रहने वाली है और हत्या किसने व क्यों की-इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है.

इस संबंध में एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि महिला के सिर कटे शव को बरामद कर लिया गया है. पहचान के लिए जमुई और लखीसराय जिले के सभी थानों को सूचना दे दी गई है. उन्होंने कहा कि हत्या कैसे हुई, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस हर पहलू पर बारीकी से अनुसंधान कर रही है और एफएसएल टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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