जमुई हादसा: देवघर जा रही कार के उड़े परखच्चे, ससुर-बहू की मौत

जमुई: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा धाम जलार्पण करने जा रहे एक परिवार के लिए रविवार सुबह दर्दनाक साबित हुई. चकाई-देवघर मुख्य मार्ग पर चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के बसबूटिया मोड़ के पास सुबह करीब 7 बजे तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लिप्टिस के पेड़ से टकरा गई. हादसे में ससुर और बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

जानकारी के अनुसार, सिकंदरा प्रखंड के धधौर गांव से एक ही परिवार के छह सदस्य कार से देवघर जलार्पण के लिए निकले थे. बसबूटिया मोड़ के पास चालक को अचानक झपकी आने से वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और कार सीधे पेड़ से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

हादसे में कृष्णनंदन सिंह (70) और उनकी पुत्रवधू रिंकू देवी (48) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, ललन कुमार सिंह, प्रिया भारती, खुशबू भारती और 10 वर्षीय गणेश गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही चंद्रमंडी थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

परिजनों का कहना है कि परिवार पहले एक शादी समारोह में शामिल हुआ था और वहीं से देवघर लौट रहा था. इसी दौरान चालक को झपकी आ गई और यह हादसा हो गया.

रिपोर्ट: अभिषेक निराल

