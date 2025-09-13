बिहार के इस जिले में डरा रहा डायरिया, 10 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती

Jamui District: जमुई जिले के चकाई प्रखंड के डढ़वा पंचायत के चिहरा ठाड़ी गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है. गांव में एक ही परिवार से शुरू हुई बीमारी धीरे-धीरे कई घरों तक फैल गई. 10 से अधिक लोगों को डायरिया की चपेट में आने के बाद रेफरल अस्पताल चकाई में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है.

सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया

बीमार परिवार के सदस्य संजय शाह ने बताया कि सबसे पहले उनके भाई को डायरिया हुआ. इसके बाद घर के बच्चों सहित चार-पांच लोग और बीमार पड़ गए. हालात बिगड़ते देख सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अस्पताल से मेडिकल टीम गांव भेजी गई

जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली, तुरंत रेफरल अस्पताल से मेडिकल टीम गांव भेजी गई. टीम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एस.एस. दास, अस्पताल प्रबंधक कंचन कुमार मिश्रा, बीसीएम मिथलेश मिश्रा, सीएचओ हिमांशु कुमार, फार्मासिस्ट अनूप कुमार और क्षेत्रीय एएनएम छोटी कुमारी और खुशबू गुप्ता शामिल थीं.

डायरिया पीड़ित मरीजों की जांच

मेडिकल टीम ने गांव पहुंचकर डायरिया पीड़ित मरीजों की जांच की, दवाइयां दीं और परिजनों को आवश्यक परामर्श दिया. अस्पताल प्रबंधक कंचन कुमार मिश्रा ने अपील करते हुए कहा कि जैसे ही किसी को डायरिया के लक्षण दिखें, तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें. समय पर इलाज मिलने से जानमाल के नुकसान से बचाया जा सकता है.

ये लोग हैं डायरिया से पीड़ित

डायरिया पीड़ितों में नीतीश कुमार साह, मदन मोहन साह, सुधा देवी, रेखा देवी, मधु कुमारी, सुधीर साह, धनेश्वर कुमार और जगदीश साह के नाम शामिल हैं.

बामदह पंचायत भी फैली थी डायरिया

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चकाई प्रखंड के बामदह पंचायत में भी छह लोग डायरिया से पीड़ित हुए थे. लगातार दो पंचायतों में डायरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

