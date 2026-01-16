Jamui News: जर्जर भवन, न बिजली और न शौचालय... रंगनिया प्राथमिक विद्यालय की बदहाली देख दंग रह गए BDO

Jamui News: चकाई प्रखंड के नौआडीह पंचायत स्थित नवीन प्राथमिक विद्यालय रंगनिया अपनी बदहाली की दास्तां खुद ही बयां कर रहा है. शिक्षा के इस मंदिर की हालत कुछ ऐसी है कि यहां न तो बच्चों के सिर पर सुरक्षित छत है और न ही बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं. बीते 8 जनवरी को बीचकोड़वा थाना परिसर में आयोजित जनसंवाद शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने जमुई जिलाधिकारी नवीन कुमार से विद्यालय की इस दयनीय स्थिति की शिकायत की थी.

बीडीओ मनीष कुमार आनंद ने किया औचक निरीक्षण

डीएम के निर्देश के बाद गुरुवार (15 जनवरी) को चकाई बीडीओ मनीष कुमार आनंद ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्हें अव्यवस्थाओं का अंबार मिला. बीडीओ ने विद्यालय के प्रत्येक कमरे में घूम-घूम कर बारीकी से मुआयना किया. जांच के दौरान उन्होंने पाया कि विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. छत की स्थिति इतनी जर्जर है कि बरसात के दिनों में पानी टपकता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर हर पल खतरा मंडराता रहता है. हैरानी की बात यह है कि विद्यालय में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है और न ही शौचालय की व्यवस्था है, जो किसी भी शिक्षण संस्थान की प्राथमिक जरूरतें हैं.

मध्याह्न भोजन भी नहीं बन रहा था...

निरीक्षण के वक्त विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी बनता हुआ नहीं पाया गया. निरीक्षण के दौरान बीडीओ की नजर विद्यालय के बगल में स्थित एक निर्माणाधीन भवन पर भी पड़ी, जिसे अधूरा छोड़ दिया गया है. सरकारी राशि के इस दुरुपयोग और भवन को अधूरा छोड़े जाने पर बीडीओ ने चिंता जताई और इसकी भी शिकायत जिलाधिकारी से करने की बात कही. विद्यालय में पठन-पाठन की स्थिति भी भगवान भरोसे है. यहां केवल दो शिक्षक पदस्थापित हैं, जिनमें से निरीक्षण के दौरान एचएम फूल कुमारी छुट्टी पर पाई गईं. कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति भी काफी कम थी.

शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं भी नदारद

मौके पर मौजूद दर्जनों ग्रामीणों ने भी बीडीओ के समक्ष विद्यालय की समस्याओं को रखा. इस संबंध में बीडीओ मनीष कुमार आनंद ने बताया कि जन संवाद शिविर में ग्रामीणों द्वारा डीएम साहब से शिकायत की गई थी. आज जांच में पाया गया कि भवन की स्थिति वाकई जर्जर है और बच्चों को बैठने में काफी तकलीफ होती है. विद्यालय में बिजली कनेक्शन और शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं भी नदारद हैं. फिलहाल कमियों का निरिक्षण किया गया है और डीएम को रिपोर्ट भेजी जा रही है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

