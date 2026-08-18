/जमुई में पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में दस्तावेज लेखकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, काम-काज पूरी तरह ठप

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जमुई जिले में पेपर लेस के तहत जमीन की रजिस्ट्री करने के सरकार के फरमान के विरोध में बिहार दस्तावेज नवीस संघ सोसाइटी एक्ट 407/81 के आह्वान पर रजिस्ट्री कचहरी में दस्तावेज नवीस का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुका है. मंगलवार को जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सारे कार्यों को ठप कर सरकार के फरमान की खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और इस फरमान को वापस लेने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की हुंकार भरी.
बिहार में पेपर लेस के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल
जमुई में अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, सचिव मनोज कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सभी दस्तावेज नवीस कार्यों को बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. इस अवसर पर अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि 17 अगस्त से संपूर्ण बिहार में पेपर लेस के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है. जब तक पेपर लेस वापस नहीं होता है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग डटे रहेंगे. सरकार की जो नीति है उस पर हम दस्तावेज लेखक पेपरलेस प्रक्रिया पर कार्य नहीं करेंगे.
पूरे रजिस्ट्री कचहरी में सन्नाटा पसरा रहा
आगे महासंघ का जो निर्देश होगा वह किया जाएगा. फिलहाल पेपर लेस के विरुद्ध अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. इधर दस्तावेज लेखक के हड़ताल के बाद पूरे रजिस्ट्री कचहरी में सन्नाटा पसरा रहा. जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए ना ही विक्रेता और ना ही खरीदार नजर आए.
सरकार के फरमान के विरोध में आक्रोश
सभी दस्तावेज लेखक शांतिपूर्वक बैठकर सरकार के फरमान के विरोध में आक्रोश जताते रहे. इस अवसर पर अध्यक्ष और सचिव के अलावा उपाध्यक्ष नवीन प्रसाद सिंह, सह सचिव गणेश शंकर विद्यार्थी, कोषाध्यक्ष सह कार्यालय मंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, आय व्यय निरीक्षक नीरण कुमार सिंहा, मोहम्मद नसीम,मुनेश्वर प्रसाद, रामशंकर प्रसाद, भासो यादव, सरोज कुमार समेत बड़ी संख्या में दस्तावेज लेखक मौजूद थे.
बता दें कि 17 अगस्त, 2026 से बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री की पूरी तरह पेपरलेस सिस्टम को लागू कर दिया है. अब डीड ड्राफ्टिंग, स्टांप शुल्क भुगतान और दस्तावेजों का सत्यापन सब कुछ पूरी तरह ऑनलाइन होगा.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला