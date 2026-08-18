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जमुई में पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में दस्तावेज लेखकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, काम-काज पूरी तरह ठप

Jamui News: बिहार सरकार ने 17 अगस्त, 2026 सोमवार से रजिस्ट्री पेपरलेस करने का आदेश जारी किया है. अब पेपर लेस के विरोध में रजिस्ट्री कचहरी के दस्तावेज नवीस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 18, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:46 PM IST
जमुई में पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में दस्तावेज लेखकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, काम-काज पूरी तरह ठप
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) पेपरलेस रजिस्ट्री के खिलाफ जमुई में डॉक्यूमेंट राइटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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