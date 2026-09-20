Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH jamui
  • /जमुई में शिक्षा विभाग का एक्शन, OTR और MDM में गड़बड़ी पर गाज, 138 हेडमास्टर पर कार्रवाई की अनुशंसा

जमुई में शिक्षा विभाग का एक्शन, OTR और MDM में गड़बड़ी पर गाज, 138 हेडमास्टर पर कार्रवाई की अनुशंसा

जमुई में छात्रवृत्ति OTR में लापरवाही और एमडीएम की ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ी मिलने पर शिक्षा विभाग सख्त एक्शन की तैयारी कर रहा है. विभाग 138 हेडमास्टर पर विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:16 PM IST
जमुई में शिक्षा विभाग का एक्शन, OTR और MDM में गड़बड़ी पर गाज, 138 हेडमास्टर पर कार्रवाई की अनुशंसा
Image Credit: जमुई में शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में उड़ाया PM मोदी का मजाक, JDU का पलटवार
2
3
4
5