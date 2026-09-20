/जमुई में शिक्षा विभाग का एक्शन, OTR और MDM में गड़बड़ी पर गाज, 138 हेडमास्टर पर कार्रवाई की अनुशंसा

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जमुई जिले में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. अलग-अलग विभागीय पत्रों के जरिए छात्रवृत्ति के लिए OTR पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है. वहीं, ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर मध्याह्न भोजन योजना के लाभांवित बच्चों की संख्या दर्ज नहीं करने वाले 138 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी धनंजय कुमार पासवान की ओर से जारी पत्र में अलीगंज, बरहट, चकाई, गिद्धौर और जमुई प्रखंड के संबंधित राजकीय, राजकीयकृत, अनुदानित और उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है. पत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर One Time Registration (OTR) कराया जाना है.
विभाग के बार-बार निर्देश के बावजूद निर्धारित तिथियों पर आयोजित बैठकों में संबंधित प्रधानाध्यापकों के शामिल नहीं होने और OTR कार्य में रुचि नहीं लेने पर इसे लापरवाही और उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना माना गया है. लिहाजा, विभाग ने चेतावनी के साथ कहा है कि OTR का शत-प्रतिशत पंजीकरण पूरा होने तक संबंधित प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित रहेगा. साथ ही लापरवाही को लेकर विभागीय कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है. संबंधित विद्यालयों का सितंबर 2026 का वेतन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही देय होने की बात भी पत्र में कही गई है.
दरअसल, इसी तरह की दूसरी शिकायत मध्याह्न भोजन योजना को लेकर सामने आई है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना नितेश कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे पत्र में बताया है कि 16 सितंबर 2026 को ई-शिक्षाकोष की समीक्षा के दौरान कुल 138 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की तरफ से बच्चों के लाभान्वित होने की संख्या दर्ज नहीं की गई थी. संबंधित प्रधानाध्यापकों को कई बार निर्देश और कारण पृच्छा किए जाने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने की बात पत्र में कही गई है.
पत्र के अनुसार, बच्चों की लाभान्वित संख्या दर्ज नहीं किए जाने को लेकर विभागीय स्तर पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. संबंधित प्रखंड साधन सेवियों ने भी लिखित और WhatsApp के माध्यम से कार्रवाई की अनुशंसा की थी. विभाग ने इसे घोर लापरवाही, मनमानेपन और वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना बताया है.
बहरहाल, एक ओर छात्रवृत्ति योजना के OTR में शत-प्रतिशत पंजीकरण को लेकर वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है. वहीं, दूसरी ओर मध्याह्न भोजन से जुड़े आंकड़ों की ऑनलाइन एंट्री में लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी है. इससे साफ है कि शिक्षा विभाग अब विद्यालयों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही को लेकर सख्ती बरत रहा है.
रिपोर्ट : अभिषेक निरला