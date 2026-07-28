/जमुई जिला परिषद अध्यक्ष के पति गुड्डू यादव के ठिकानों पर रेड, 50 गाड़ियों से पहुंची EOU और STF की टीम

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है. सूत्रों का कहना है कि गुड्डू यादव पहले से आर्थिक अपराध इकाई की निगरानी में थे. इसी क्रम में 28 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार सुबह उनके जमुई, सिकंदरा आवास, खैरा थाना क्षेत्र के डुमरकोला गांव स्थित ननिहाल, सिकंदरा के प्रवीण मिश्रा, मिंचु मियां, उप प्रमुख नैयर खान, सोनू यादव, पचमहुआ निवासी प्रमोद यादव और अनीश यादव, खेसर गांव निवासी छोटू यादव और शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी सहयोगी अनुज यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई. इसके अलावा अन्य संबंधित स्थानों पर भी कार्रवाई जारी रही.