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जमुई जिला परिषद अध्यक्ष के पति गुड्डू यादव के ठिकानों पर रेड, 50 गाड़ियों से पहुंची EOU और STF की टीम

Jamui News: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की. जांच एजेंसियां संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों, निवेश, वित्तीय लेन-देन और अन्य अभिलेखों की पड़ताल कर रही हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:12 PM IST
जमुई जिला परिषद अध्यक्ष के पति गुड्डू यादव के ठिकानों पर रेड, 50 गाड़ियों से पहुंची EOU और STF की टीम
Image Credit: (Z News) आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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