/जमुई जिला परिषद अध्यक्ष के पति गुड्डू यादव के ठिकानों पर रेड, 50 गाड़ियों से पहुंची EOU और STF की टीम

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जमुई जिला में 28 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार की सुबह सिकंदरा क्षेत्र में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की. EOU और STF की टीमों ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी अभियान शुरू किया. जानकारी के अनुसार, करीब 50 वाहनों के काफिले के साथ पहुंची टीम ने जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी के पति गुड्डू यादव, भाई ललन यादव समेत उनके सहयोगियों और अन्य संबंधित लोगों के कई ठिकानों पर कार्रवाई की.
छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने संबंधित परिसरों में प्रवेश कर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों की गहन जांच शुरू की. जांच एजेंसियां संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों, निवेश, वित्तीय लेन-देन और अन्य अभिलेखों की पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों की ओर से सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है. सूत्रों का कहना है कि गुड्डू यादव पहले से आर्थिक अपराध इकाई की निगरानी में थे. इसी क्रम में 28 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार सुबह उनके जमुई, सिकंदरा आवास, खैरा थाना क्षेत्र के डुमरकोला गांव स्थित ननिहाल, सिकंदरा के प्रवीण मिश्रा, मिंचु मियां, उप प्रमुख नैयर खान, सोनू यादव, पचमहुआ निवासी प्रमोद यादव और अनीश यादव, खेसर गांव निवासी छोटू यादव और शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी सहयोगी अनुज यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई. इसके अलावा अन्य संबंधित स्थानों पर भी कार्रवाई जारी रही.
हालांकि, समाचार लिखे जाने तक आर्थिक अपराध इकाई की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था. जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी. छापेमारी को लेकर पूरे सिकंदरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
जमुई के एसडीपीओ सतीश सुमन समेत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है. सिकंदरा के प्रमुख चौक-चौराहों के अलावा संबंधित सभी ठिकानों, आवासों और पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त पुलिस बल मुस्तैद है, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे.
इस व्यापक कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा. फिलहाल, आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ की टीम दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच में जुटी हुई है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष और आर्थिक अपराध इकाई की आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला