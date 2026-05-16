झाझा के कार्यपालक अभियंता के जमुई स्थित आवास पर EOU की छापेमारी, 8 लाख कैश बरामद

बिहार के जमुई जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है. झाझा ग्रामीण कार्य विभाग में काम करने वाले एक बड़े सरकारी अधिकारी (कार्यपालक अभियंता) गोपाल कुमार के घर पर पुलिस की एक खास टीम ने छापा मारा है.

पटना से आई आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की एक बड़ी टीम ने जमुई शहर के केकेएम कॉलेज के पास स्थित इंजीनियर गोपाल कुमार के निजी घर पर धावा बोल दिया. यह छानबीन थोड़ी बहुत देर नहीं, बल्कि पूरे 8 घंटे तक लगातार चलती रही. पुलिस की टीम ने घर के कोने-कोने की तलाशी ली. इस पूरी बड़ी कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस के बड़े अधिकारी सुनील कुमार कर रहे थे.

8 घंटे की इस लंबी छापेमारी के बाद डीएसपी सुनील कुमार ने मीडिया को बताया कि इंजीनियर साहब के घर से 8 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इसके अलावा पुलिस को एलआईसी और बैंक से जुड़े कई वित्तीय दस्तावेज भी मिले हैं. पुलिस इन सभी कागजातों की बारीकी से जांच कर रही है. अधिकारियों ने कहा है कि अगर इंजीनियर साहब इन पैसों और कागजातों का सही हिसाब नहीं दे पाए, तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार ने अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने कहा कि उनके दफ्तर से पुलिस को कुछ भी गलत नहीं मिला है. घर से मिले 8 लाख रुपये के बारे में उन्होंने बताया कि यह पैसा उन्होंने अपनी बीमार मां के इलाज के लिए बैंक से निकाला था. उन्होंने कहा कि उनके पास इस पैसे का पूरा हिसाब-किताब है और वे जांच टीम को सारे सबूत सौंप देंगे ताकि सच सबके सामने आ सके.