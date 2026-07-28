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गुड्डू यादव गैंग पर शिकंजा: 25 ठिकानों पर रेड में 34.19 लाख कैश, 79 कारतूस और सैकड़ों जमीन के दस्तावेज जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

Jamui News: आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार गुड्डू यादव के खिलाफ आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-14/26, दिनांक 27 जुलाई 2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:22 PM IST
गुड्डू यादव गैंग पर शिकंजा: 25 ठिकानों पर रेड में 34.19 लाख कैश, 79 कारतूस और सैकड़ों जमीन के दस्तावेज जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) गुड्डू यादव और उसके सहयोगी पर EOU-STF का सबसे बड़ा शिकंजा

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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