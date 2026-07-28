/गुड्डू यादव गैंग पर शिकंजा: 25 ठिकानों पर रेड में 34.19 लाख कैश, 79 कारतूस और सैकड़ों जमीन के दस्तावेज जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

बिहार में संगठित अपराध और अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए गुड्डू यादव और उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है. आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-14/26 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मंगलवार सुबह आर्थिक अपराध इकाई, विशेष कार्य बल (STF), जमुई एवं शेखपुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने जमुई और शेखपुरा जिले में एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में 34 लाख 19 हजार 500 रुपये नकद, 79 राउंड राइफल की गोलियां, एक देशी कट्टा, भारी मात्रा में जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक, निवेश संबंधी कागजात और कई वाहनों के दस्तावेज बरामद किए गए. साथ ही पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.