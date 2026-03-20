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जमुई में मौत का कारखाना! खौलते पानी में झुलसकर मजदूर की मौत, FIR के बाद भी बेखौफ मिल मालिक

Jamui News: जमुई में राष्ट्र राइस मिल में खौलते पानी में झुलसकर एक मजदूर की मौत हो गई. मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:40 PM IST

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जमुई में मौत का कारखाना! खौलते पानी में झुलसकर मजदूर की मौत
जमुई में मौत का कारखाना! खौलते पानी में झुलसकर मजदूर की मौत

Jamui News: जिले के गिद्धौर प्रखंड स्थित राष्ट्र राइस मिल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने एक मजदूर की जान ले ली. इस दर्दनाक हादसे में रूपेश कुमार खौलते पानी की चपेट में आ गए, जिससे गंभीर रूप से झुलसने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के हफ्तों बाद FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है. जानकारी के अनुसार, 21 फरवरी को मिल के ड्राई सेक्शन में काम कर रहे रूपेश हादसे का शिकार हो गए. उन्हें पहले जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत गंभीर होने पर पटना के PMCH रेफर किया गया, जहां 26 फरवरी को उनकी मौत हो गई.

मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप
मृतक की पत्नी गीतांजलि कुमारी ने 12 मार्च को गिद्धौर थाने में फर्द बयान दर्ज कराते हुए मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि मजदूरों को न तो सुरक्षा किट दी जाती थी और न ही मिल में कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ. वहीं, पूरे मामले को लेकर गिद्धौर थाना अध्यक्ष जयप्रकाश कुमार ने बताया कि घटना 21 फरवरी की है और मजदूर की मौत 26 फरवरी को पटना के PMCH में हुई. उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी के फर्द बयान के आधार पर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच (अनुसंधान) कर रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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इधर, घटना के बाद से ही मृतक के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. यह घटना एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. अब देखना होगा कि जांच के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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