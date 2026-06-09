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Jamui News: जमुई चकाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकाई-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर चिलखारी गांव के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां सड़क किनारे खड़े एक टेलर में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित टेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में टेलर के नीचे दबकर पिता रियासत हुसैन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र रियाज हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों मृतक और घायल रिश्ते में पिता-पुत्र हैं और वे मूल रूप से कोडरमा के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में जमशेदपुर में निवास करते हैं.
अस्पताल में इलाजरत घायल रियाज ने बताया कि दोनों अपनी-अपनी गाड़ियां लेकर सुल्तानगंज से माल अनलोड करके वापस सुंदरगढ़ ओडिशा लौट रहे थे. इसी क्रम में चिलखारी गांव के समीप सड़क किनारे पेड़ की छांव में अपने वाहन खड़े कर वे खाना पका कर खा रहे थे. तभी गिरिडीह की ओर से लोहे के मोटे पाइप लदे एक अन्य तेज रफ्तार टेलर ने अनियंत्रित होकर जोरदार टक्कर मार दी. रियाज दोनों टेलर के बीच दब गया.
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर अपनी जान जोखिम में डालकर दो जेसीबी के सहारे नीचे दबे घायल चालक को बाहर निकाला. दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाला टेलर चालक मौके से फरार हो गया.
घटना के संबंध में चकाई थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. जबकि, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायल का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. घायल के परिजनों को सूचना दे दी गई है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला