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साथ बैठकर खा रहे थे खाना, पल भर में उजड़ गया परिवार, बेकाबू टेलर ने पिता-पुत्र को कुचला, ग्रामीणों ने JCB मंगाकर बचाई बेटे की सांसें

Jamui Latest News: जमुई में खाना खा रहे पिता-पुत्र को टेलर ने रौंद दिया. इस हादसे में पिता की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, बेटा घायल हो गया है. वहीं, दो जेसीबी लगाकर ग्रामीणों ने घायल बेटे की जान बचाई.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:50 PM IST
साथ बैठकर खा रहे थे खाना, पल भर में उजड़ गया परिवार, बेकाबू टेलर ने पिता-पुत्र को कुचला, ग्रामीणों ने JCB मंगाकर बचाई बेटे की सांसें
Image Credit: खाना खा रहे पिता-पुत्र को टेलर ने रौंदा, एक की दर्दनाक मौत

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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