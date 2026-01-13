चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में बवाल, कार्यकर्ताओं के बीच हो गई बहस और फिर...

MP Arun Bharti Dahi-Chura Bhoj: जमुई मकर संक्रांति के अवसर पर जमुई शहर स्थित एक निजी भवन में आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लोजपा (रामविलास) के जमुई और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ा और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम जमुई सांसद अरुण भारती की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें एनडीए के कार्यकर्ता भी शामिल थे. शुरुआत में कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा और सांसद अरुण भारती ने स्वयं उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं के साथ दही-चूड़ा ग्रहण किया. हालांकि, उनके अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होते ही दही-चूड़ा की व्यवस्था को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष उभर आया.

इसी बात को लेकर जमुई के स्थानीय कार्यकर्ताओं और तारापुर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में हंगामे में बदल गई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, भोजन वितरण और बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ा.

घटना की सूचना मिलते ही लोजपा (रा) के जमुई जिला नेता और स्थानीय पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया. नेताओं ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया, जिससे किसी बड़ी अप्रिय घटना से बचाव हो सका. फिलहाल, स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

