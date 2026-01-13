Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3073189
Zee Bihar JharkhandBH jamui

चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में बवाल, कार्यकर्ताओं के बीच हो गई बहस और फिर...

Jamui Dahi-Chura Bhoj: जमुई में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया था. इस दौरान दौरान हंगामा हो गया. लोजपा (रा) के जमुई-तारापुर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:10 PM IST

Trending Photos

सांसद अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में बवाल
सांसद अरुण भारती के दही-चूड़ा भोज में बवाल

MP Arun Bharti Dahi-Chura Bhoj: जमुई मकर संक्रांति के अवसर पर जमुई शहर स्थित एक निजी भवन में आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लोजपा (रामविलास) के जमुई और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ा और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम जमुई सांसद अरुण भारती की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें एनडीए के कार्यकर्ता भी शामिल थे. शुरुआत में कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा और सांसद अरुण भारती ने स्वयं उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं के साथ दही-चूड़ा ग्रहण किया. हालांकि, उनके अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होते ही दही-चूड़ा की व्यवस्था को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष उभर आया.

इसी बात को लेकर जमुई के स्थानीय कार्यकर्ताओं और तारापुर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में हंगामे में बदल गई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, भोजन वितरण और बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही लोजपा (रा) के जमुई जिला नेता और स्थानीय पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया. नेताओं ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया, जिससे किसी बड़ी अप्रिय घटना से बचाव हो सका. फिलहाल, स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें: विजय सिन्हा के आवास जुटे दिग्गज, CM और सम्राट चौधरी ने लिया 'दही-चूड़ा' का आनंद

 

TAGS

MP Arun BhartiDahi-Chura BhojJamui NewsBihar News

Trending news

MP Arun Bharti
चिराग पासवान के जीजा के दही-चूड़ा भोज में बवाल, कार्यकर्ताओं के बीच हो गई बहस और फिर
Chhapra News
11 दिन का इंतजार और फिर मिली मौत की खबर!झाड़ियों में मिला शिवम का शव, पुलिस पर पथराव
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर की 161 जीविका दीदियों ने बदली अपनी तकदीर, चूल्हे से कामयाबी तक का सफर
Bihar News
बिहार के बुजुर्गों की जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री की टेंशन खत्म! अब घर बैठे हो जाएगा काम
Bihar Cabinet Meeting
Bihar Politics: नीतीश कैबिनेट बैठक के 7 बड़े फैसले, जो बदलेंगे बिहार की तकदीर!
Union Minister Giriraj Singh
'दम है तो मुस्लिम इलाकों में जाकर दिखाएं', ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की चुनौती
Jharkhnad news
8 महीने बाद नाइजर से आए बगोदर के प्रवासी मजदूर, बंधक बनने की दर्दनाक कहानी आई सामने
nitin Nabin
नितिन नबीन को मिलेगा कांटों भरा ताज! BJP अध्यक्ष बनते ही सामने होंगी ये चुनौतियां
Bihar News
अब केसर की खुशबू से महक उठेगा बिहार, BAU के वैज्ञानिकों ने तैयार की नई तकनीक
Dahi Chuda Bhoj
मकर संक्रांति के दिन राबड़ी आवास पर नहीं होगा दही चूड़ा भोज का आयोजन