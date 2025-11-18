Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3009428
Zee Bihar JharkhandBH jamui

अलीगंज बाजार में दिनदहाड़े गोलीबारी, युवक गंभीर रूप से घायल, इलाके में दहशत

जमुई जिले के अलीगंज बाजार में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब तीन अपराधियों ने एक युवक पर गोलियां चला दीं. रणधीर कुमार यादव नामक युवक अपने ट्रैक्टर की वेल्डिंग कराने गया था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर तीन गोलियां दाग दीं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:38 PM IST

Trending Photos

अलीगंज बाजार में तीन हमलावरों ने युवक को मारी गोली
अलीगंज बाजार में तीन हमलावरों ने युवक को मारी गोली

जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार में मंगलवार की शाम एक बड़ी घटना सामने आई. बाजार में काम के सिलसिले से पहुंचे एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने अचानक गोली मार दी. इस घटना ने कुछ ही मिनटों में पूरे बाजार में अफरा-तफरी मचा दी और लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

घायल युवक की पहचान हुडरहिया गांव निवासी मिश्री यादव के 27 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार यादव के रूप में की गई है. परिजनों के मुताबिक रणधीर मंगलवार की शाम करीब 4 बजे अपने ट्रैक्टर की मरम्मत कराने के लिए अलीगंज बाजार स्थित धरमकाटा के पास पहुंचा था. वह वेल्डिंग का काम करवाने की तैयारी में था, तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया.

घटना के दौरान अपाचे बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और बिना किसी विवाद या बहस के सीधे रणधीर पर गोली चलानी शुरू कर दी. हमलावरों ने लगातार तीन गोलियां चलाईं. इनमें दो गोलियां रणधीर की जांघ और दाहिने हाथ में लगीं. बताया गया कि एक गोली शरीर को चीरते हुए बाहर निकल गई. वारदात के बाद बाइक सवार अपराधी तेजी से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर रूप से घायल रणधीर को तुरंत अलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया और हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया. परिवार और ग्रामीण अस्पताल तक रणधीर को लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है.

चंद्रदीप थाना प्रभारी राजेंद्र साह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

अलीगंज बाजार में खुलेआम गोलीबारी की यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में भीड़ रहती है और इस तरह की घटनाएं लोगों को डरा रही हैं. कई दुकानदारों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही वे दुकानों के अंदर छिप गए थे. लोग चाहते हैं कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो.

इनपुट- अभिषेक निरला

TAGS

Jamui News

Trending news

Jehanabad news
Jehanabad News:कांग्रेस नेता ने वृद्धाश्रम और स्कूल के लिए जमीन दान करने की पेशकश की
Bihar News
बिहार में मंत्री को कितनी मिलती है सैलरी? जानें मूल वेतन, भत्ते और कुल मासिक आय
Bihar politics
नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने बिहार के राज्यपाल को दी जन्मदिन की बधाई
patna news
पटना में बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर स्कॉर्पियो चढ़ाई, एक सैफ जवान शहीद
Bihar politics
बिहार की राजनीति का बीता हुआ कल है प्रशांत किशोर, जदयू नेता राजीव रंजन का PK पर तंज
Nitish Kumar Oath Ceremony
पटना के गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ समारोह की तैयारी तेज, 20 नवंबर को होगा आयोजन
Bihar politics
बिहार कांग्रेस ने 43 नेताओं को भेजा कारण बताओ नोटिस, तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण
BPSC 71st Prelims Result 2025
BPSC 71st Prelims Result 2025: BPSC 71वीं प्रीलिम्स का परिणाम जारी, वेबसाइट क्रैश!
Bihar Chunav Result 2025
राज्यसभा में 0 हो जाएगी लालू-तेजस्वी की पार्टी, ओवैसी का समर्थन भी काम नहीं आएगा
BPSC 71st Prelims Results
छात्रों की धड़कनें तेज! किसी भी पल हो सकता है BPSC 71वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी