अलीगंज बाजार में दिनदहाड़े गोलीबारी, युवक गंभीर रूप से घायल, इलाके में दहशत

जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार में मंगलवार की शाम एक बड़ी घटना सामने आई. बाजार में काम के सिलसिले से पहुंचे एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने अचानक गोली मार दी. इस घटना ने कुछ ही मिनटों में पूरे बाजार में अफरा-तफरी मचा दी और लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

घायल युवक की पहचान हुडरहिया गांव निवासी मिश्री यादव के 27 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार यादव के रूप में की गई है. परिजनों के मुताबिक रणधीर मंगलवार की शाम करीब 4 बजे अपने ट्रैक्टर की मरम्मत कराने के लिए अलीगंज बाजार स्थित धरमकाटा के पास पहुंचा था. वह वेल्डिंग का काम करवाने की तैयारी में था, तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया.

घटना के दौरान अपाचे बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और बिना किसी विवाद या बहस के सीधे रणधीर पर गोली चलानी शुरू कर दी. हमलावरों ने लगातार तीन गोलियां चलाईं. इनमें दो गोलियां रणधीर की जांघ और दाहिने हाथ में लगीं. बताया गया कि एक गोली शरीर को चीरते हुए बाहर निकल गई. वारदात के बाद बाइक सवार अपराधी तेजी से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर रूप से घायल रणधीर को तुरंत अलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया और हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया. परिवार और ग्रामीण अस्पताल तक रणधीर को लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है.

चंद्रदीप थाना प्रभारी राजेंद्र साह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

अलीगंज बाजार में खुलेआम गोलीबारी की यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में भीड़ रहती है और इस तरह की घटनाएं लोगों को डरा रही हैं. कई दुकानदारों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही वे दुकानों के अंदर छिप गए थे. लोग चाहते हैं कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो.

इनपुट- अभिषेक निरला