Jamui Firing: जमुई के महिसौड़ी में वी-मार्ट के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, वार्ड पार्षद के भतीजे पर जानलेवा हमला

Jamui Firing: जमुई के महिसौड़ी में वी-मार्ट के पास वार्ड पार्षद के भतीजे पर जानलेवा हमला किया गया. बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. फायरिंग के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
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Jamui Firing: जमुई में महिसौड़ी चौक स्थित वी मार्ट के पास गुरुवार (16 अप्रैल) रात करीब 8 बजे उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना में महिसौड़ी निवासी गोपी सिंह के पुत्र अम्बर सिंह बाल-बाल बच गए. गनीमत रही कि एक भी गोली उन्हें नहीं लगी. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हमलावर फरार हो गए. सूचना मिलते ही डायल 112 और टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है.
जान से मारने की मिल रही थी धमकी
पीड़ित अम्बर सिंह वार्ड संख्या 14 के वार्ड पार्षद गौतम सिंह के भतीजे हैं. अम्बर सिंह ने आरोप लगाया है कि बाबू टोला निवासी टुनमुन सिंह के पुत्र मनीष सिंह और रजनीश सिंह ने उन पर गोलीबारी की, जबकि अनुज सिंह के पुत्र किशन सिंह ने पकड़कर मारपीट की. पीड़ित के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था. हालांकि विवाद के बावजूद मकान का निर्माण हो चुका था और मामला शांत हो गया था. लेकिन पिछले चार दिनों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी. गुरुवार को आरोपित बुलेट बाइक से पहुंचे और अचानक हमला कर दिया.
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अम्बर सिंह ने बताया कि किशन सिंह ने पहले उनकी गर्दन पकड़कर मारपीट शुरू की, इसी दौरान मनीष सिंह ने सड़क पर ही फायरिंग कर दी. इसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है. अम्बर सिंह के पिता गोपी सिंह और उनकी पत्नी ने बताया कि लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला