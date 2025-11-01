Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui News: आजादी के बाद पहली बार इन गांवों में होगा मतदान, उत्साह में डूबे ग्रामीण, एसपी विश्वजीत दयाल ने खुद किया निरीक्षण

जमुई जिले के चीहरा थाना क्षेत्र के चार गांवों में इस बार आजादी के बाद पहली बार मतदान होगा. भय और नक्सल प्रभाव के कारण इन इलाकों के लोग अब तक मतदान से वंचित रहे थे. एसपी विश्वजीत दयाल ने खुद गांवों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और लोगों से निर्भीक होकर वोट डालने की अपील की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:26 PM IST

जमुई के चार गांवों में पहली बार मतदान
जमुई के चार गांवों में पहली बार मतदान

जमुई जिले के चीहरा थाना क्षेत्र के चार गांवों गगनपुर, बिदली, राजाडुमर और मंझलाडीह में इस बार इतिहास रचा जाएगा. आजादी के 77 साल बाद पहली बार इन गांवों के लोग अपने गांव के बूथों पर मतदान करेंगे. अब तक भय, असुरक्षा और नक्सली प्रभाव के कारण ग्रामीण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते थे. हर चुनाव में इन गांवों के मतदान केंद्रों को अन्य सुरक्षित इलाकों में स्थानांतरित कर दिया जाता था, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.

प्रशासन और पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था ने ग्रामीणों में आत्मविश्वास भर दिया है. शनिवार को जमुई के पुलिस अधीक्षक (SP) विश्वजीत दयाल खुद इन गांवों में पहुंचे और सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे निर्भीक होकर मतदान करें. एसपी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य हर मतदाता को लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल करना है.

एसपी विश्वजीत दयाल के साथ थाना अध्यक्ष रिंकू कुमारी और सहायक कमांडेंट विजय सिंह भी मौजूद रहे. पुलिस टीम लगातार इन इलाकों का भ्रमण कर रही है और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रही है. थाना अध्यक्ष रिंकू कुमारी ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, "हमारी टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी मतदाता डर या झिझक के कारण वोट देने से वंचित न रहे."

गगनपुर निवासी पप्पू यादव ने बताया कि वे 2009 से वोट दे रहे हैं, लेकिन अब तक अपने गांव में मतदान करने का मौका नहीं मिला. उन्हें हर बार दूसरे गांव जाकर वोट डालना पड़ता था. उन्होंने कहा कि इस बार प्रशासन की पहल से गांव में ही बूथ बना है और पूरा गांव मतदान को लेकर उत्साहित है. पहले भय और दूरी के कारण कई बुजुर्ग और महिलाएं वोट नहीं दे पाती थीं, लेकिन अब हर कोई मतदान के लिए तैयार है.

ग्रामीणों ने बताया कि कभी इन इलाकों में नक्सलियों का गढ़ था, जहां शाम ढलते ही लोग घरों में सिमट जाते थे. लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है. पुलिस की सक्रियता और प्रशासनिक प्रयासों से अब यहां लोकतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी है. यह बदलाव लोगों के विश्वास और साहस का प्रतीक है.

मतदान से पहले जिला प्रशासन ने इन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है. एसपी ने बताया कि हर बूथ पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे ताकि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में हो. उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह या भय का माहौल फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- अभिषेक निरला

