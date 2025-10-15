Advertisement
जमुई में लोजपा रामविलास को बड़ा झटका, LJPR के पूर्व प्रत्याशी सुभाष चंद्र पासवान ने छोड़ी पार्टी, जन सुराज से लड़ेंगे चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमुई में लोजपा (रामविलास) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के मुंगेर प्रमंडल प्रभारी और पूर्व प्रत्याशी सुभाष चंद्र पासवान ने पार्टी छोड़कर जन सुराज का दामन थाम लिया है. अब वे सिकंदरा सीट से जन सुराज के उम्मीदवार होंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:53 PM IST

सुभाष पासवान, जन सुराज सिंबल के साथ
सुभाष पासवान, जन सुराज सिंबल के साथ

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोजपा (रामविलास) को जमुई में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पार्टी के मुंगेर प्रमंडल के संसदीय बोर्ड प्रभारी और सिकंदरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष चंद्र पासवान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब वे सिकंदरा विधानसभा सीट से जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे.

सूत्रों के अनुसार, जन सुराज पार्टी ने सुभाष पासवान को आधिकारिक रूप से सिकंदरा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है. उनकी एंट्री के बाद इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. स्थानीय राजनीति में सुभाष पासवान की पकड़ मजबूत मानी जाती है और वे पिछली बार भी लोजपा (रामविलास) के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं. अब उनके जन सुराज में शामिल होने से इलाके की सियासत में नया समीकरण बन गया है.

जानकारों का कहना है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलने से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है. इसी नाराजगी के चलते सुभाष पासवान ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया. पार्टी के कई पुराने और समर्पित कार्यकर्ता खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोजपा (रामविलास) के और नेता भी पार्टी से अलग हो सकते हैं.

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के कुछ हालिया फैसलों ने पार्टी के भीतर असंतोष को और गहरा कर दिया है. उन्होंने अपने जीजा को एससी-एसटी आयोग में पद दिया है और अपने भांजे को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है. इन फैसलों से पार्टी के कई पुराने नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं. स्थानीय स्तर पर लोग मानते हैं कि अब लोजपा में "परिवारवाद" बढ़ता जा रहा है और मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सुभाष पासवान के जन सुराज में शामिल होने से पार्टी को सिकंदरा विधानसभा में सीधा फायदा होगा. वे इलाके में लोकप्रिय चेहरा हैं और उनका संगठनात्मक नेटवर्क मजबूत है. माना जा रहा है कि इस बार सिकंदरा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जिसमें जन सुराज, लोजपा (रामविलास) और एनडीए उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.

इनपुट - अभिषेक निरला

Subhash Chandra PaswanJan Suraajbihar chunav 2025

