Jamui News: जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही मौत

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान थमहन पंचायत के चिल्काखांड़ निवासी पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव के रूप में की गई है. पुलिस ने रविवार (28 दिसंबर) को इसका शव बरामद किया है. पुलिस के अनुसार, शनिवार देर शाम बाराटांड गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है.

चरकापत्थर के थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि लखन यादव बाराटांड आदिवासी टोला में शनिवार को कुछ मित्रों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने आया था और वहीं पार्टी कर रहा था. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल से पांच खोखा बरामद किया गया है. संभवतः हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मृतक को संभलने का भी मौका नहीं मिला. लखन यादव को आधा दर्जन से अधिक गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. थाना प्रभारी ने आगे कहा कि लखन यादव पर चरकापत्थर पर दो मामले दर्ज हैं, जबकि जिले के अन्य थानों से भी आपराधिक घटनाओं में इसकी संलिप्तता की सूचना जुटाई जा रही है. बताया जा रहा है कि झाझा जीआरपी लूटकांड, बोंगी में सड़क निर्माण कंपनी का जेसीबी जलाने सहित कई नक्सली घटनाओं का आरोपित रहा है. पांच- छह साल पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

-आईएएनएस