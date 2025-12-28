Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3056391
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui News: जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही मौत

Jamui News: जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव को अपराधियों ने गोली मार दी. लखन यादव को आधा दर्जन से अधिक गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:56 PM IST

Trending Photos

Jamui News: जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही मौत
Jamui News: जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर ही मौत

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान थमहन पंचायत के चिल्काखांड़ निवासी पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव के रूप में की गई है. पुलिस ने रविवार (28 दिसंबर) को इसका शव बरामद किया है. पुलिस के अनुसार, शनिवार देर शाम बाराटांड गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है.

चरकापत्थर के थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि लखन यादव बाराटांड आदिवासी टोला में शनिवार को कुछ मित्रों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने आया था और वहीं पार्टी कर रहा था. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल से पांच खोखा बरामद किया गया है. संभवतः हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मृतक को संभलने का भी मौका नहीं मिला. लखन यादव को आधा दर्जन से अधिक गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. थाना प्रभारी ने आगे कहा कि लखन यादव पर चरकापत्थर पर दो मामले दर्ज हैं, जबकि जिले के अन्य थानों से भी आपराधिक घटनाओं में इसकी संलिप्तता की सूचना जुटाई जा रही है. बताया जा रहा है कि झाझा जीआरपी लूटकांड, बोंगी में सड़क निर्माण कंपनी का जेसीबी जलाने सहित कई नक्सली घटनाओं का आरोपित रहा है. पांच- छह साल पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

-आईएएनएस

TAGS

Jamui NewsFormer Naxal commander Lakhan Yadav

Trending news

patna news
जनता की आवाज से बनेगा नया बिहार, 'ईज ऑफ लिविंग' को लेकर सरकार ने खोला संवाद का द्वार
digvijay singh
दिग्विजय सिंह ने PM मोदी और आडवाणी के उदाहरण से राहुल को दिखाया आईना: जदयू प्रवक्ता
Muzaffarpur News
कोलकाता की घास तो मोकामा की मिट्टी, नए अवतार में तैयार मुजफ्फरपुर का नेहरू स्टेडियम
Cyclist Samira Khan
37 देशों की साइकिल यात्रा और 11 पर्वत शिखरों को लांघकर हंटरगंज पहुंची समीरा खान
Bihar News
पुलिस-ग्रामीणों में झड़प: जवान की पिस्टल छिनी, वार्ड सदस्य समेत 5 गिरफ्तार
Darbhanga Fire News
दरभंगा में कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, 3 जिलों से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम
BJP MLA Shreyasi Singh
श्रेयसी सिंह का बेबाक अंदाज: शादी पर दिया जवाब और बिहार के युवाओं के लिए बताया प्लान
Bihar News
Patna News: 31 दिसंबर से पहले गाड़ी में लगा लें ये डिवाइस नहीं तो होगी कार्रवाई
Bagaha News
बगहा में ₹8 करोड़ का महा-साइबर स्कैम: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लूट
Sasaram News
खेत में हार्वेस्टर चलाने आए दो युवकों ने 11 साल की बच्ची से किया सामूहिक दुष्कर्म