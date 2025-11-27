हाफ पैंट...कमर के नीचे देशी कट्टा और उसके भीतर, जमुई में युवक गिरफ्तार

Jamui News: जमुई के गरही थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है. मामले में गरही थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

मंगलवार को लगभग 10:30 बजे गरही थाना के पदस्थापित एएसआई अरविंद कुमार दास, सिपाही गौतम कुमार और पुलिस बल के साथ सरकारी वाहन से इलाके में गश्ती पर निकले थे. गश्ती के दौरान सूचना मिली कि चाडो मोड़ के पास एक संदिग्ध युवक काला हाफ पैंट और नीला रंग का टी-शर्ट पहनकर हथियार लेकर घूम रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस दल तत्काल कार्रवाई के लिए कुंडवाटांड़ की ओर बढ़ा. जब पुलिस वाहन कुंडवाटांड़ +2 उ.वि. विद्यालय के समीप पहुंचा तो एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस टीम ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और पूछताछ की. युवक ने अपना नाम गोकुल कुमार (उम्र लगभग 19 वर्ष), पिता-देवेंद्र सिंह, साकिन कुंडवाटांड़, थाना गरही बताया.

तलाशी के दौरान पुलिस ने युवक के कमर में फंसे हाफ पैंट के नीचे से एक देशी कट्टा और उसके भीतर भरी हुई एक जिंदा गोली, इसके अलावा अलग से 7.62 एमएम की दो गोलियां, एक खोखा और पैंट के जेब से एक और जिंदा गोली बरामद की. बरामद हथियारों को पुलिस ने सुरक्षित जब्त कर लिया.

पुलिस के अनुसार, युवक हथियार लेकर किसी वारदात की फिराक में था. पकड़े जाने के बाद उससे पूछताछ की गई, लेकिन युवक अपने पास हथियार होने का संतोषजनक कारण नहीं बता सका. इसके बाद पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर थाना लाया.

थाना प्रभारी ने बताया कि बरामद हथियारों और कारतूस की सूची तैयार कर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. गिरफ्तार युवक के खिलाफ गरही थाना कांड संख्या 169/25 दर्ज किया गया है. मामले की जांच एसआई नितेंद्र राम को सौंपी गई है. पुलिस ने कहा कि इलाके में असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

