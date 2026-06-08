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Jamui News: जमुई जिले के चकाई प्रखंड में प्यार, धोखा और हाई वोल्टेज ड्रामे का एक अनोखा मामला सामने आया है. शादी के दौरान अगुआ (मध्यस्थ) बनकर पहुंचे युवक से एक युवती को प्यार हो गया. छह वर्षों तक चले प्रेम संबंध के बाद युवक के शादीशुदा होने की जानकारी मिलने पर युवती उसके घर पहुंच गई, जहां विवाद इतना बढ़ा कि मामला अस्पताल और पुलिस तक पहुंच गया.
जानकारी के अनुसार, धनबाद के पुराना बाजार निवासी ममता कुमारी को चिहरा थाना क्षेत्र के गगनपुर गांव निवासी अरुण यादव से प्रेम हो गया था. ममता की मां के मुताबिक, अरुण कई वर्ष पहले उनके रिश्तेदार की शादी में अगुआ बनकर आया था. उसी दौरान उसने ममता का मोबाइल नंबर लिया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई.
पीड़िता का आरोप है कि करीब दो महीने पहले उसे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि अरुण पहले से शादीशुदा है. इस बात की सच्चाई जानने के लिए वह रविवार को गगनपुर स्थित उसके घर पहुंची. युवती का आरोप है कि वहां अरुण और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की तथा जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे चकाई रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया.
वहीं, अरुण यादव के भाई आनंद यादव ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि उनका परिवार युवती को नहीं जानता. उन्होंने दावा किया कि युवती अचानक घर में घुस आई और परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट करने लगी. बाद में उसने स्वयं कोई अज्ञात पदार्थ खा लिया. और हम लोगों को फसाने की बात करने लगी. तब हम लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया इसके साथ हम लोगों ने मारपीट नहीं की है. खुद अपने शरीर पर इस तरह करके हम लोगों को फंसा रही है.
घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इस संबंध में चिहरा थानाध्यक्ष रिंकू रजक ने बताया कि युवती को पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. पीड़िता की ओर से आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस दोनों पक्षों के दावों और आरोपों की जांच में जुटी है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला