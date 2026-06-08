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रिश्ता कराने आए अगुआ से ही दिल लगा बैठी लड़की! फिर प्रेमी के घर प्रेमिका ने खाया जहर, जमुई में भारी बवाल

Jamui Latest News: प्यार, धोखा और हाई वोल्टेज ड्रामा जमुई में देखने को मिला. यहां पर शादी कराने पहुंचे अगुआ से प्यार एक लड़की को प्यार हो गया था. फेसबुक के जरिए लड़की को पता चला कि वह शादीशुदा है, इसके बाद प्रेमिका युवक के घर पहुंच गई और युवती ने प्रेमी पर जहर देने का आरोप लगाया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 08, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:15 PM IST
रिश्ता कराने आए अगुआ से ही दिल लगा बैठी लड़की! फिर प्रेमी के घर प्रेमिका ने खाया जहर, जमुई में भारी बवाल
Image Credit: जमुई में अगुआ बने युवक से हुआ प्यार, सच्चाई खुली तो प्रेमी के घर पहुंच गई प्रेमिका (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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