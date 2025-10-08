गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को बुलाया घर और जिस्म पर डाल दिया खौलता तेल, झुलस गया वो पार्ट!

Bihar Crime News: जमुई टाउन थाना क्षेत्र के इस्लामनगर मोहल्ला में आधी रात को प्रेमिका से मिलने जाना एक प्रेमी मो. रहमान को मंहगा पड़ गया.दोनों के बीच कुछ दिनों से चल रहे झगड़े की रंजिश में मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे मिलने के लिए बुलाकर प्रेमिका ने गर्म तेल प्रेमी मो. रहमान के चेहरे और जिश्म पर डाल दिया. जिससे प्रेमी मो. रहमान बुरी तरह झुलस गया. परिवार वालों द्वारा मो. रहमान को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मो. रहमान की गंभीर स्थिति को देखते हुए डा. घनश्याम सुमन ने प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया.

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सदर अस्पताल पहुंची टाउन थाना की पुलिस ने मो.रहमान का बयान लिया. मो. रहमान ने गर्म तेल फेंकने का आरोप अपनी प्रेमिका सहिला खातून पर लगाया है. साथ ही प्रेमिका के पिता फजल अंसारी और मो. सजिना बेगम के इशारे पर तेल फेंकने का आरोप लगाया है.

मो. रहमान ने बताया कि करीब चार वर्षों से पड़ोसी सहिला खातून के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. वे साल 2024 में गल्फ भी गए थे. मो. रहमान की प्रेमिका सहिला खातून हमेशा पैसे की डिमांड करती थी. अबतक दो से तीन लाख रुपया भी दे चुके हैं. लेकिन कुछ दिनों से वे पैसा देने से इनकार कर दिया तो फिर दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई. लेकिन अचानक आधी रात को प्रेमिका सहिला खातून द्वारा मैसेज कर मिलने के लिए बुलाया गया अब दोनों के बीच चल रहे तनाव का समझौता करने के लिए कहा गया.

उसके बाद मोहम्मद रहमान प्रेमिका से मिलने जाने के लिए जैसे ही अपने घर से बाहर निकाला तभी पहले से घात लगाए पूरे परिवार वालों के साथ प्रेमिका ने गर्म तेल उसके चेहरे और जिश्म पर डाल दिया. जिससे उसका चेहरा वह शरीर बुरी तरह झुलस गया. वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

इनपुट: अभिषेक निरला

