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स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले की दो गाड़ियां आपस में टकराईं, हादसे में बाल-बाल बचे JDU जिलाध्यक्ष

जमुई में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का काफिला एक बड़े हादसे का शिकार हो गया. यहां काफिले की दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में जेडीयू जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बाल-बाल बचे. उनकी थार गाड़ी में पीछे से स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी. सभी लोग सरदार वल्लवभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जमुई के झाझा जा रहे थे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:54 AM IST
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले की दो गाड़ियां आपस में टकराईं, हादसे में बाल-बाल बचे JDU जिलाध्यक्ष
Image Credit: बिहार समाचार

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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