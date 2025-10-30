जीतन राम मांझी के प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी का विरोध, हिंदू स्वाभिमान संगठन ने खदेड़ा

Sikandra Assembly Constituency: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासी माहौल गर्म है. इस बीच कई जगहों पर जनता नेताओं का विरोध भी कर रही है. ऐसी खबरें सामने आती रही हैं. वहीं, अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी का विरोध हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया.

दरअसल, सिकंदरा विधानसभा सीट पर एक बार फिर हम पार्टी ने प्रफुल्ल मांझी पर भरोसा जताया है. जीतन राम मांझी ने प्रफुल्ल मांझी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, अब इनके विरोध का मामला सामने आया है. सिकंदरा विधानसभा के चरण गांव में बुधवार को प्रचार करने जैसे ही हम पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक प्रफुल्ल मांझी गांव पहुंचे, वैसे ही उनको विरोध का सामना करना पड़ा. हिंदू स्वाभिमान संगठन के प्रखंड अध्यक्ष सूरज सिंह चंद्रवंशी और धीरज सिंह चंद्रवंशी समेत ग्रामीणों ने काला झंडा दिखाकर मुर्दाबाद का नारा भी लगाया.

हम पार्टी के प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी को अपना विरोध होते देख बिना प्रचार किए ही बैरंग गांव से लौटना पड़ा. इस दौरान किसी ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वहीं, एक तरफ एनडीए का कर वोटर हिंदू स्वाभिमान संगठन, एबीपी समेत संगठन को माना जाता है, लेकिन अब हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने एनडीए उम्मीदवार का खुलेआम विरोध कर किया, जिसकी जिले भर में चर्चा हो रही है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेस में इस सीट पर वोटिंग होगी. 11 नवंबर, 2025 को मतदान किया जाएगा.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

