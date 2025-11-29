जमुई में फिर अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, कई मशीनें बरामद

जमुई जिले में अवैध हथियार निर्माण का नेटवर्क एक बार फिर उजागर हुआ है. शनिवार सुबह झाझा थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया. जिले में पिछले कई महीनों से ऐसी फैक्ट्रियों का स्मगलिंग नेटवर्क सक्रिय है, और पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी के बावजूद अवैध हथियार निर्माण का यह कारोबार रुक नहीं रहा है. ताजा कार्रवाई ने फिर से इस नेटवर्क की गहराई और व्यापकता को सामने ला दिया है.

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब लखीसराय पुलिस ने मुंगेर के कासिमबाजार निवासी मो. रफीक को पकड़ा. पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर झाझा के पहाड़पुरा में हथियार निर्माण की गतिविधियों का पता चला. सुराग सामने आने के बाद लखीसराय पुलिस की टीम, झाझा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह और स्थानीय पुलिस बल संयुक्त रूप से गांव पहुंचा. इसी दौरान एक घर में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ.

रेड के दौरान, जब पुलिस ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रुस्तम अंसारी के घर पहुंची, तो उन्हें उसके एक कमरे में हथियार बनाने की पूरी फैक्ट्री मिली. पुलिस को कई तरह के हथियार और मशीनरी मिली. बरामद चीजों में सेमी-फिनिश्ड देसी पिस्तौल, पिस्तौल के पार्ट्स, हथियार बनाने की मशीनें, हथौड़े, ड्रिल, कटर जैसे औजार और कच्चा माल शामिल थे. पुलिस मौके के हालात देखकर हैरान रह गई. अधिकारियों का कहना है कि वहां करीब दो महीने से गैर-कानूनी हथियार बनाए जा रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

छापेमारी के समय रुस्तम घर पर नहीं था. उसकी पत्नी बानो ने पुलिस को बताया कि उसने यह कमरा आशिफ नाम के एक युवक को किराए पर दिया था. उसके अनुसार रात में कमरे से मशीन जैसे चलने की आवाजें आती थीं, लेकिन उसे हथियार निर्माण की जानकारी नहीं थी. पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है.

पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. बरामद मशीनों और हथियारों को जब्त कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मुंगेर, लखीसराय और जमुई के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय अवैध हथियार गिरोहों का बड़ा नेटवर्क चलता है, जिसकी कड़ियां धीरे-धीरे खुल रही हैं. आने वाले दिनों में इस नेटवर्क के और सदस्यों की गिरफ्तारी की संभावना है. सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर और बड़े अभियान की तैयारी में हैं.

इनपुट- अभिषेक निरला

ये भी पढ़ें- भागलपुर में निजी सफाईकर्मियों की हड़ताल से ठप हुई सफाई व्यवस्था

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!