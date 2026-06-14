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जमुई में 1 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़; SIT ने शाहपुर से शातिर को दबोचा

जमुई में 1 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. SIT ने शाहपुर से एक शातिर सदस्य आलोक कुमार को दबोचा है. आरोपी लंबे समय से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:33 PM IST
जमुई में 1 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़; SIT ने शाहपुर से शातिर को दबोचा
Image Credit: जमुई में 1 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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