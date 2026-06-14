/जमुई में 1 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़; SIT ने शाहपुर से शातिर को दबोचा

Jamui Cyber Fraud: जमुई में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. मामले में दो अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. पुलिस अधीक्षक जमुई के निर्देश पर साइबर थाना की विशेष जांच टीम (SIT) ने तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए साइबर थाना, सिकंदरा थाना और चंद्रदीप थाना पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान गिरोह के सक्रिय सदस्य आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.