/जमुई में 1 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़; SIT ने शाहपुर से शातिर को दबोचा

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Jamui Cyber Fraud: जमुई में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. मामले में दो अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. पुलिस अधीक्षक जमुई के निर्देश पर साइबर थाना की विशेष जांच टीम (SIT) ने तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए साइबर थाना, सिकंदरा थाना और चंद्रदीप थाना पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान गिरोह के सक्रिय सदस्य आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंद्रदीप थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी राम विलास यादव के 23 वर्षीय पुत्र आलोक कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और विभिन्न राज्यों के लोगों को निशाना बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था. इस संबंध में साइबर थाना जमुई में कांड संख्या 29/26 दिनांक 14 जून 2026 दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, 66B, 66C एवं 66D के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद डिजिटल उपकरणों और अन्य साक्ष्यों को जब्त कर उनकी जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों तक पहुंचने के लिए अनुसंधान जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. यह कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम द्वारा की गई.
टीम में पु०नि० अभय कान्त चन्दा, डीएपी संदीप साह, लक्ष्मण कुमार, सिकंदर कुमार एवं मुकेश कुमार शामिल थे. वहीं, जमुई पुलिस ने आम लोगों से साइबर अपराध को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी या साइबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या फिर निकटतम साइबर थाना को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला