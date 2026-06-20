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'एनकाउंटर करने वाले सावधान रहें...' ITBP जवान के वीडियो से बिहार पुलिस में खलबली, जमुई SP बोले- होगी सख्त कार्रवाई

ITBP jawan Rajkumar Das: राजकुमार दास फिलहाल सिक्किम में तैनात बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में वह खुद को गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला बताते हुए कहता है कि समाज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:07 PM IST
'एनकाउंटर करने वाले सावधान रहें...' ITBP जवान के वीडियो से बिहार पुलिस में खलबली, जमुई SP बोले- होगी सख्त कार्रवाई
Image Credit: जमुई के ITBP जवान राजकुमार दास का वीडियो वायरल

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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