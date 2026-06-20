केस दर्ज नहीं करने और 'सेटेलमेंट' कराने का आरोप

वायरल वीडियो में राजकुमार दास ने जमुई पुलिस पर यह आरोप भी लगाया कि थानों में कई बार प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय 'सेटेलमेंट' कराने की कोशिश की जाती है. उसने अपनी एक निजी घटना का हवाला देते हुए कहा कि उसके एक रिश्तेदार के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उसका सिर फट गया था, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी गिद्धौर थाना में मामला दर्ज नहीं किया गया. उसका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय समझौते का रास्ता तलाश रही थी. लिहाजा, उसने इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला बताया.