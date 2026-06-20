राज्य चुनें
जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव निवासी और आईटीबीपी जवान बताए जा रहे राजकुमार दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में जवान ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इतना ही नहीं, भोजपुर के शाहपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी उसने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. वीडियो में उसने पुलिस के साथ-साथ एक महिला पुलिस पदाधिकारी को लेकर भी आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है. लिहाजा, मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.
जानकारी के अनुसार, राजकुमार दास फिलहाल सिक्किम में तैनात बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में वह खुद को गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला बताते हुए कहता है कि समाज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उसने यह भी दावा किया कि बिहार पुलिस ने किसी के इशारे पर गोली चलाई होगी. बहरहाल, वीडियो में उसने भरत भूषण तिवारी को एक क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि उनके साथ जो हुआ, वह पूरी तरह गलत है.
केस दर्ज नहीं करने और 'सेटेलमेंट' कराने का आरोप
वायरल वीडियो में राजकुमार दास ने जमुई पुलिस पर यह आरोप भी लगाया कि थानों में कई बार प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय 'सेटेलमेंट' कराने की कोशिश की जाती है. उसने अपनी एक निजी घटना का हवाला देते हुए कहा कि उसके एक रिश्तेदार के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उसका सिर फट गया था, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी गिद्धौर थाना में मामला दर्ज नहीं किया गया. उसका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय समझौते का रास्ता तलाश रही थी. लिहाजा, उसने इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला बताया.
महिला थाना प्रभारी को लेकर भी की आपत्तिजनक टिप्पणी
वीडियो में जवान ने गिद्धौर थाना की महिला थाना प्रभारी पर भी एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की. वह वीडियो में बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाता नजर आता है. इसी दौरान उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर करने वाले सावधान हो जाएं, ऐसे एनकाउंटर से सत्ता का तख्ता हिल जाएगा. बहरहाल, इस बयान ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है.
भीम आर्मी के समर्थन की बात
राजकुमार दास ने वीडियो में खुद को भीम आर्मी समर्थक बताते हुए कहा कि वह मानवता के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक निहत्थे व्यक्ति के एनकाउंटर को गलत मानता है. उसने यह भी कहा कि बिहार पुलिस की वजह से पूरी वर्दी पर दाग लगा है, जबकि सेना और अर्धसैनिक बल के जवान देश के लिए जीते और मरते हैं. फिलहाल, वीडियो में की गई इन टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
SP बोले-मामला संज्ञान में, होगी कार्रवाई
इस पूरे मामले में जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित जवान जहां भी तैनात है, वहां के उसके वरीय अधिकारियों को पूरे प्रकरण से अवगत कराया जाएगा. साथ ही, उसके खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी. लिहाजा, पुलिस अब इस मामले को केवल वायरल वीडियो तक सीमित न रखकर विभागीय और कानूनी पहलुओं से भी परखने में जुट गई है.
फिलहाल, बिहार पुलिस को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, महिला पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा और वायरल वीडियो में लगाए गए गंभीर आरोपों ने इस पूरे मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. बहरहाल, अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस और संबंधित विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला