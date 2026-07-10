/जमुई: सरौन काली पूजा मेले से गायब 4 साल का चीकू सुरक्षित मिला, फेसबुक पोस्ट ने कराई घर वापसी

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जमुई जिले के चकाई ब्लॉक में सारोन काली पूजा मेले से दो दिन पहले लापता हुए चार साल के बच्चे चिकू कुमार को गुरुवार को सुरक्षित ढूंढ लिया गया. उसके सुरक्षित मिलने की खबर सुनकर रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे परिवार ने राहत की सांस ली. मिली जानकारी के अनुसार, चिकू 7 जुलाई को अपनी मां रूबी कुमारी, अपनी मौसी और अपनी नानी के साथ सारोन काली पूजा मेले में गया था, तभी वह अचानक भीड़ में लापता हो गया था.
फेसबुक पोस्ट से मिली चीकू की जानकारी
काफी खोजबीन, माइकिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रसारित करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद पिता जितेंद्र पासी की शिकायत पर चकाई थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई थी. चकाई पंचायत समिति प्रतिनिधि सह जदयू जिला महासचिव अमित तिवारी ने बताया कि गुरुवार (9 जुलाई, 2026) सुबह तिनघारा गांव के पास बहीयार में ग्रामीणों को एक मासूम रोता हुआ मिला. ग्रामीण उसे अपने घर ले गए. इसी बीच किसी ग्रामीण ने फेसबुक पर शेयर की गई लापता बच्चे की तस्वीर से उसका चेहरा मिलते-जुलते होने की सूचना उन्हें दी. सूचना मिलते ही वह तिनघारा पहुंचे, बच्चे की पहचान की पुष्टि की और तत्काल चकाई थानाध्यक्ष को सूचना देकर उसे सुरक्षित थाना ले आए.
मामले को लेकर चकाई थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से प्रसारित सूचना का सकारात्मक असर हुआ. तिनघारा गांव के छोटू कुशवाहा के पास से मासूम चीकू को सकुशल बरामद कर लिया गया. बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है. उन्होंने बताया कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया जाएगा.
मासूम के मामा गुड्डू कुमार चौधरी ने चकाई पुलिस, जनप्रतिनिधि अमित तिवारी और तिनघारा गांव के ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेले में चीकू के लापता होने के बाद परिवार की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं, लेकिन सभी के संयुक्त प्रयास से बच्चा सुरक्षित मिल गया. इसके लिए पूरा परिवार जीवनभर उनका आभारी रहेगा.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला, जमुई