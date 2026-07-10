Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH jamui
  • /जमुई: सरौन काली पूजा मेले से गायब 4 साल का चीकू सुरक्षित मिला, फेसबुक पोस्ट ने कराई घर वापसी

जमुई: सरौन काली पूजा मेले से गायब 4 साल का चीकू सुरक्षित मिला, फेसबुक पोस्ट ने कराई घर वापसी

Jamui News: जमुई में सरौन काली पूजा मेले से गायब 4 साल का चीकू सुरक्षित मिल गया है. फेसबुक पोस्ट से उसे ढूंढने में काफी मदद मिली. चीकू के मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 10, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:20 AM IST
जमुई: सरौन काली पूजा मेले से गायब 4 साल का चीकू सुरक्षित मिला, फेसबुक पोस्ट ने कराई घर वापसी
Image Credit: जमुई: मेले से गायब 4 साल का चीकू सुरक्षित मिला (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live: मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हार्डवेयर कारोबारी को गोली मारने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार
bihar breaking news47 min ago
2
Darbhanga News53 min ago
3
Bihar Weather1 hr ago
4
Manihari Ganga River1 hr ago
5
Nawada News1 hr ago