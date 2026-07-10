/जमुई: सरौन काली पूजा मेले से गायब 4 साल का चीकू सुरक्षित मिला, फेसबुक पोस्ट ने कराई घर वापसी

फेसबुक पोस्ट से मिली चीकू की जानकारी

काफी खोजबीन, माइकिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रसारित करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद पिता जितेंद्र पासी की शिकायत पर चकाई थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई थी. चकाई पंचायत समिति प्रतिनिधि सह जदयू जिला महासचिव अमित तिवारी ने बताया कि गुरुवार (9 जुलाई, 2026) सुबह तिनघारा गांव के पास बहीयार में ग्रामीणों को एक मासूम रोता हुआ मिला. ग्रामीण उसे अपने घर ले गए. इसी बीच किसी ग्रामीण ने फेसबुक पर शेयर की गई लापता बच्चे की तस्वीर से उसका चेहरा मिलते-जुलते होने की सूचना उन्हें दी. सूचना मिलते ही वह तिनघारा पहुंचे, बच्चे की पहचान की पुष्टि की और तत्काल चकाई थानाध्यक्ष को सूचना देकर उसे सुरक्षित थाना ले आए.