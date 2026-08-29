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जमुई में 80 रुपये के बकाए को लेकर विवाद, मारपीट में महिला की मौत, घटना का वीडियो आया सामने

Jamui News: जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में महज 80 रुपये के बकाए को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची 55 वर्षीय मंजू देवी के सीने पर मुक्का मारने का आरोप है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 29, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:45 PM IST
जमुई में 80 रुपये के बकाए को लेकर विवाद, मारपीट में महिला की मौत, घटना का वीडियो आया सामने
Image Credit: जमुई में 80 रुपये के बकाए को लेकर विवाद, मारपीट में महिला की मौत,

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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