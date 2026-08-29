/जमुई में 80 रुपये के बकाए को लेकर विवाद, मारपीट में महिला की मौत, घटना का वीडियो आया सामने

Jamui News: जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र स्थित पतनेश्वर मंदिर के समीप शुक्रवार देर शाम महज 80 रुपये के बकाया को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव निवासी मंजू देवी (55) के रूप में हुई है. घटना के बाद मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है. बताया जाता है कि मंजू देवी पिछले करीब छह वर्षों से पतनेश्वर मंदिर के नीचे जनरल स्टोर चलाती थीं, जबकि उनका बेटा मंटू पंडित भी वहीं चाय-पानी की दुकान चलाता है. मंटू के अनुसार, शुक्रवार शाम रामू मांझी उनकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचा था. इस दौरान दुकान पर पहले के 80 रुपये बकाया होने की बात कहकर उससे पैसे मांगे गए. आरोप है कि इसी बात को लेकर रामू मांझी गाली-गलौज करने लगा और भुगतान करने से इनकार कर दिया.