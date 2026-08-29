/जमुई में 80 रुपये के बकाए को लेकर विवाद, मारपीट में महिला की मौत, घटना का वीडियो आया सामने

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Jamui News: जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र स्थित पतनेश्वर मंदिर के समीप शुक्रवार देर शाम महज 80 रुपये के बकाया को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव निवासी मंजू देवी (55) के रूप में हुई है. घटना के बाद मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है. बताया जाता है कि मंजू देवी पिछले करीब छह वर्षों से पतनेश्वर मंदिर के नीचे जनरल स्टोर चलाती थीं, जबकि उनका बेटा मंटू पंडित भी वहीं चाय-पानी की दुकान चलाता है. मंटू के अनुसार, शुक्रवार शाम रामू मांझी उनकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचा था. इस दौरान दुकान पर पहले के 80 रुपये बकाया होने की बात कहकर उससे पैसे मांगे गए. आरोप है कि इसी बात को लेकर रामू मांझी गाली-गलौज करने लगा और भुगतान करने से इनकार कर दिया.
विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. परिजनों का आरोप है कि रामू मांझी ने दुकान में तोड़फोड़ की और सामान इधर-उधर फेंक दिया. इस दौरान मंटू पंडित के साथ भी मारपीट की गई. बेटे को पिटता देख उसकी मां मंजू देवी बीच-बचाव करने पहुंचीं. मंटू पंडित का आरोप है कि इसी दौरान रामू मांझी ने उसकी मां के सीने पर मुक्का मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं. घटना के बाद परिजन उन्हें पतनेश्वर मंदिर के समीप स्थित एक निजी क्लीनिक ले गए, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. कुछ समय तक उनकी हालत सामान्य बताई गई, लेकिन रात में अचानक सीने में तेज दर्द होने लगा.
इसके बाद परिजन करीब रात 10 बजे मंजू देवी को जमुई सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मंटू पंडित के अनुसार, घटना के बाद आरोपी रामू मांझी के भाई ने समझौता कराने और इलाज का खर्च उठाने की बात कही थी. हालांकि, बाद में उसके द्वारा भी गाली-गलौज किए जाने का आरोप लगाया गया. शनिवार सुबह सदर अस्पताल में मंजू देवी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. परिजनों की ओर से पुलिस को आवेदन दिया गया.
मलयपुर थानाध्यक्ष शेखर सुमन ने बताया कि शुरुआती जांच में 80 रुपये के बकाया को लेकर विवाद और मारपीट की बात सामने आई है. मृतका के परिजनों की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है और फर्द बयान दर्ज किया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. आरोपी रामू मांझी की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला