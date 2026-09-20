/जमुई में एंबुलेंस की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, स्कॉर्पियो के गुप्त तहखाने से 230 लीटर बीयर बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

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Jamui News: जमुई में शराब तस्कर पुलिस और उत्पाद विभाग को चकमा देने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग भी तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरने में पीछे नहीं है. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के बानाडीह मोड़ के पास प्राइवेट एंबुलेंस के रूप में चल रही एक स्कॉर्पियो को पकड़ा. जांच के दौरान वाहन के गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में बीयर बरामद की गई. नई लग्जरी स्कॉर्पियो को एंबुलेंस का रूप देकर उसके अंदर तहखाना बनाया गया था, जिसमें शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी.
उत्पाद विभाग के अनुसार, वाहन से कुल 230 लीटर बीयर यानी 500 एमएल की 460 कैन बरामद की गई हैं. कार्रवाई के दौरान दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार तस्करों की पहचान सौरव कुमार, पिता पप्पू सिंह, निवासी चौरा राजपुर, थाना पीरी बाजार, लखीसराय और सत्यम कुमार, पिता बलराम शर्मा, निवासी रामचंद्रपुर, थाना पिपरिया, लखीसराय के रूप में हुई है. बताया गया कि शराब की यह खेप देवघर से पिपरिया, लखीसराय ले जाई जा रही थी.
उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि प्राइवेट एंबुलेंस के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है. सूचना के बाद टीम को सक्रिय किया गया और बानाडीह मोड़ के पास वाहनों की जांच शुरू की गई. इसी दौरान करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही संदिग्ध एंबुलेंस को बैरियर लगाकर रोका गया. जांच के दौरान वाहन के अंदर बनाए गए गुप्त तहखाने का पता चला, जहां बड़ी मात्रा में बीयर छिपाकर रखी गई थी.
उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि बरामद वाहन बिल्कुल नई और लग्जरी स्कॉर्पियो है, जिसे एंबुलेंस का रूप देकर शराब परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा था. फिलहाल वाहन और गिरफ्तार दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है. लखीसराय जिले से भी इस मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब की डिलीवरी कहां होनी थी और इसे लेने वाला कौन था. जिस अस्पताल के नाम पर एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा था, उसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस अवैध परिवहन के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला