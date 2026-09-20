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जमुई में एंबुलेंस की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, स्कॉर्पियो के गुप्त तहखाने से 230 लीटर बीयर बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Jamui News: जमुई में उत्पाद विभाग ने प्राइवेट एंबुलेंस के रूप में इस्तेमाल की जा रही लग्जरी स्कॉर्पियो से 230 लीटर बीयर बरामद की है. इस कार्रवाई में दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 20, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:30 PM IST
जमुई में एंबुलेंस की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, स्कॉर्पियो के गुप्त तहखाने से 230 लीटर बीयर बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: जमुई में एंबुलेंस की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, स्कॉर्पियो के गुप्त तहखाने से 230 लीटर बीयर बरामद (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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