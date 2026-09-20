/जमुई में एंबुलेंस की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, स्कॉर्पियो के गुप्त तहखाने से 230 लीटर बीयर बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि बरामद वाहन बिल्कुल नई और लग्जरी स्कॉर्पियो है, जिसे एंबुलेंस का रूप देकर शराब परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा था. फिलहाल वाहन और गिरफ्तार दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है. लखीसराय जिले से भी इस मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब की डिलीवरी कहां होनी थी और इसे लेने वाला कौन था. जिस अस्पताल के नाम पर एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा था, उसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इस अवैध परिवहन के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.