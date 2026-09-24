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मनचलों के मन में पुलिस का भय हो चुका खत्म: जमुई और समस्तीपुर में छेड़खानी की घटना के बाद विपक्ष का सरकार से सवाल

जमुई और समस्तीपुर में छेड़खानी की घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री से अपनी पूर्व कही गई बातों पर कायम रहने और इस्तीफा देने की मांग भी की. साथ ही, कहा है कि सरकार को ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 24, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:43 PM IST
मनचलों के मन में पुलिस का भय हो चुका खत्म: जमुई और समस्तीपुर में छेड़खानी की घटना के बाद विपक्ष का सरकार से सवाल
Image Credit: जमुई और समस्तीपुर में छेड़खानी की घटना के बाद विपक्ष का सरकार से सवाल (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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