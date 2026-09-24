/मनचलों के मन में पुलिस का भय हो चुका खत्म: जमुई और समस्तीपुर में छेड़खानी की घटना के बाद विपक्ष का सरकार से सवाल

समस्तीपुर की घटना

पुलिस के मुताबिक, मामला समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव स्थित बांध का बताया जा रहा है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. बताया गया है कि घटना के समय लड़की किसी युवक के साथ बांध पर पहुंची थी. दोनों वहां बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद युवकों ने कथित तौर पर लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लड़की युवकों की हरकतों का विरोध करती दिखाई दे रही है. आरोप है कि युवकों ने उससे बार-बार उसका पता पूछा, उसके हाथ मरोड़े और गाली-गलौज भी की. हालांकि, जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.