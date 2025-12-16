Advertisement
जमुई में 1.45 लाख संदिग्ध राशन कार्डधारकों के नाम काटने की तैयारी, SDM ने दी जानकारी

Jamui District Ration card Deletion Drive: जमुई जिले में बिहार सरकार की जांच से 1 लाख 45 हजार 603 संदिग्ध राशन कार्डधारकों को चिन्हित किया गया है, जिनके नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. एसडीएम सौरव कुमार ने बताया कि अपात्र लाभार्थी जैसे ज्यादा जमीन वाले, जीएसटी रजिस्टर्ड या सरकारी नौकरी वाले लोगों पर कार्रवाई होगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:04 PM IST

एसडीएम सौरव कुमार, जमुई
Jamui District Ration Card Cancellation Drive: जमुई जिले में सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाले गलत लोगों पर अब सख्ती होने वाली है. जिला प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है जो अवैध तरीके से राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाकर लाभ ले रहे हैं. बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जांच की, जिसके बाद जिले में कुल एक लाख पैंतालीस हजार छह सौ तीन संदिग्ध राशन कार्डधारकों को पकड़ा गया है. अब इनके नाम राशन कार्ड से काटने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. यह काम जिले के सभी दस प्रखंडों में चरणों में किया जाएगा.

जांच में खुला फर्जीवाड़ा का राज
अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीएम सौरव कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर खाद्य विभाग ने राजस्व, आयकर और परिवहन विभागों के साथ मिलकर जांच रिपोर्ट बनाई है. इस जांच से पता चला कि अस्सी हजार छह सौ तिरपन लाभार्थी ऐसे हैं जो पात्रता के नियमों पर खरे नहीं उतरते. इनमें से कई के पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ सालाना पच्चीस लाख रुपये से अधिक का कारोबार है, सरकारी नौकरी है या फिर चार पहिया वाहन रजिस्टर्ड है. ऐसे सभी लोगों को अपात्र मानकर उनके नाम हटाए जाएंगे.

ई-केवाईसी कराना जरूरी
सभी राशन कार्डधारकों को अपने पास के पीडीएस दुकानदार के यहां जाकर ई-केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है. जो लोग यह नहीं कराएंगे, वे भी जांच के घेरे में आएंगे. प्रशासन का कहना है कि इससे सिस्टम साफ-सुथरा बनेगा और असली जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा.

एक साल से राशन न उठाने वालों पर नजर
प्रशासन ने साठ हजार नौ सौ पचास ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया है जिन्होंने पिछले एक साल से राशन नहीं उठाया है. इनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो नाम काट दिए जाएंगे. यह कदम सरकारी संसाधनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया जा रहा है.

लाभार्थियों की डिटेल होगी सार्वजनिक
नाम हटाने से पहले हर संदिग्ध लाभार्थी की पूरी जानकारी की जांच की जाएगी. उनकी सूची पीडीएस दुकानों और प्रखंड कार्यालयों पर लगाई जाएगी. इसमें लाभार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, राशन कार्ड नंबर (कुछ हिस्सा दिखाकर), कार्ड का प्रकार जैसे एएवाई या पीएचएच, पूरा पता जिसमें गांव, वार्ड और प्रखंड शामिल होगा, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की स्थिति, जमीन का विवरण अगर ढाई एकड़ से ज्यादा हो, आय या व्यवसाय की जानकारी जैसे जीएसटी या आयकर, सरकारी नौकरी या वाहन रजिस्ट्रेशन का ब्योरा, और पिछले बारह महीनों में राशन उठाने की स्थिति शामिल होगी.

आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका
लाभार्थियों को नाम कटने से पहले आपत्ति या दावा करने का समय दिया जाएगा. अगर वे तय समय में सही दस्तावेज दिखा दें तो नाम हटाना रोका जा सकता है. प्रशासन का मकसद है कि वास्तविक गरीबों को राशन मिले और गलत लोग बाहर हों.

प्रखंडों में अपात्रों की संख्या
जांच में चिन्हित अपात्र लाभार्थियों की प्रखंडवार संख्या इस प्रकार है: 
बरहट में 3890
चकाई में 2146
गिद्धौर में 3366
अलीगंज में 2029
जमुई सदर में 3712
झाझा में 15010
खैरा में 11022
लक्ष्मीपुर में 6064
सिकंदरा में 2950
सोनो में 15364

एक वर्ष से राशन न उठाने वालों की लिस्ट:
बरहट में 4,002
चकाई में 8,338
गिद्धौर में 2,687
अलीगंज में 5,382
जमुई सदर में 4,882
जमुई नप में 3,612
झाझा प्रखंड में 6,449
झाझा नप में 1,857
खैरा में 7,919
लक्ष्मीपुर में 4,485
सिकंदरा में 5,865
सोनो में 5,472

ये भी पढ़ें- पटना का LNJP अस्पताल क्यों बन रहा है चर्चा का केंद्र? जानिए नई बिल्डिंग की खासियत

जिला प्रशासन ने कहा कि पात्र लोग समय पर ई-केवाईसी और दस्तावेज जमा करें ताकि कोई परेशानी न हो. एसडीएम सौरव कुमार ने इस पर जोर दिया कि यह अभियान गरीबों के हक की रक्षा के लिए है.

इनपुट- अभिषेक निरला

