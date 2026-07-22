/जमुई: किराये के कमरे में रह रही BA की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव

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Jamui Crime News: बिहार के जमुई के शांति नगर मोहल्ले में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही BA प्रथम वर्ष की एक छात्रा का शव मंगलवार देर रात कमरे में फंदे से लटका मिला. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के हरपेटी गांव निवासी उमेश तांती की 18 वर्षीय पुत्री रुबी कुमारी के रूप में हुई है. मृतका KKM कॉलेज में BA प्रथम वर्ष की छात्रा थी. रुबी कुमारी करीब 15 दिन पहले अपने सहेली के साथ पढ़ाई के उद्देश्य से जमुई शहर में किराये के मकान में रहने आई थी.
मृतका की सहेली नंदनी कुमारी ने बताया कि मंगलवार रात दोनों एक साथ छत पर टहल रही थीं. कुछ देर बाद रुबी नीचे कमरे में चली गई. जब नंदनी भी नीचे पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद मकान मालकिन और आसपास के लोगों को बुलाया गया. खिड़की की जाली काटकर कमरे के अंदर पहुंचे लोगों ने देखा कि रुबी दुपट्टे के सहारे छत की कड़ी से लटकी हुई थी.
स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा को तत्काल नीचे उतारकर शहर के बोधवन तालाब स्थित एक निजी क्लीनिक ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. बुधवार सुबह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
प्रारंभिक जांच में घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. पुलिस छात्रा की सहेली और परिजनों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि शांति नगर मोहल्ले में शोक का माहौल है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला