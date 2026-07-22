/जमुई: किराये के कमरे में रह रही BA की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव

Jamui Crime News: बिहार के जमुई के शांति नगर मोहल्ले में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही BA प्रथम वर्ष की एक छात्रा का शव मंगलवार देर रात कमरे में फंदे से लटका मिला. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के हरपेटी गांव निवासी उमेश तांती की 18 वर्षीय पुत्री रुबी कुमारी के रूप में हुई है. मृतका KKM कॉलेज में BA प्रथम वर्ष की छात्रा थी. रुबी कुमारी करीब 15 दिन पहले अपने सहेली के साथ पढ़ाई के उद्देश्य से जमुई शहर में किराये के मकान में रहने आई थी.