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जमुई: किराये के कमरे में रह रही BA की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव

Jamui News: जमुई के शांति नगर मोहल्ले में किराये के मकान में रह रही बीए प्रथम वर्ष की छात्रा रुबी कुमारी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:40 PM IST
जमुई: किराये के कमरे में रह रही BA की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव
Image Credit: किराये के कमरे में रह रही BA की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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