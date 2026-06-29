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जमुई में खूनी खेल: घर में घुसकर तलवार-टांगी से हमला, इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान घायल महिला की मौत

Jamui Crime News: जमुई के झाझा में घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया. इलाज के दौरान बेबी देवी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 29, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:42 AM IST
जमुई में खूनी खेल: घर में घुसकर तलवार-टांगी से हमला, इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान घायल महिला की मौत
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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