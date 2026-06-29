/जमुई में खूनी खेल: घर में घुसकर तलवार-टांगी से हमला, इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान घायल महिला की मौत

Jamui Crime News: बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के दादपुर गांव में रविवार रात हुई खूनी वारदात ने सोमवार को और दर्दनाक मोड़ ले लिया. घर में घुसकर हथियारों से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल बेबी देवी की जमुई से बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में मातम का माहौल है. बताया जाता है कि रविवार रात करीब 9 बजे दर्जनभर हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए. आरोप है कि हमलावरों ने पहले घर की बिजली बंद कर दी और फिर तलवार, टांगी समेत अन्य हथियारों से परिवार के सदस्यों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस दौरान दो-तीन राउंड फायरिंग करने तथा शादी के लिए रखे गए जेवर और मोबाइल लूटकर फरार होने का भी आरोप लगाया गया है.