जमुई के चोरमारा में 25 साल बाद डले वोट! नक्सलियों के डर पर भारी पड़ा लोकतंत्र का जोश

bihar chunav 2025: जमुई के नक्सल प्रभावित चोरमारा इलाके में 25 साल बाद मतदान हुआ है, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त खुशी और उत्साह देखा गया है.

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:30 PM IST

जमुई के चोरमारा में 25 साल बाद डले वोट! नक्सलियों के डर पर भारी पड़ा लोकतंत्र का जोश

Voting took place after 25 years: जमुई जिले से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार को जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसा नजारा देखने को मिला, जो वर्षों से लोगों के दिल में उम्मीद जगाए बैठा था. जमुई विधानसभा क्षेत्र के चोरमारा-साहित्य इलाकों में करीब 25 साल बाद मतदान हुआ है.

नक्सली गतिविधि और सुरक्षा
इस क्षेत्र में कुल 1011 मतदाता हैं, लेकिन नक्सली गतिविधियों और सुरक्षा कारणों से पिछले कई वर्षों से यहां वोटिंग नहीं हो पाई थी. प्रशासन के लगातार प्रयास और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में आखिरकार इस बार मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है. जैसे ही लोगों ने वोट डालना शुरू किया, इलाके में लोकतंत्र का जश्न सा माहौल बन गया. ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक था. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी थी. लोग पारंपरिक पोशाकों में, अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों के चेहरों पर संतोष और गर्व झलक रहा था.

स्थानीय निवासी शुद्धु कोड़ा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा "पहले हम लोगों को वोट डालने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर बरहट तक जाना पड़ता था. आज अपने गांव में वोट डालने का मौका मिला, यह बहुत बड़ी बात है. हम जिला प्रशासन के बहुत आभारी हैं."

स्कूल भवन उड़ा दिए गए
वहीं, एक अन्य ग्रामीण सीताराम कोड़ा ने बताया कि "नक्सलियों के डर से यहां कई बार स्कूल भवन उड़ा दिए गए, जिसकी वजह से मतदान केंद्र बन ही नहीं पाता था. लेकिन इस बार प्रशासन ने साहस दिखाया और मतदान की व्यवस्था की है. यह हमारे लिए गर्व का दिन है." मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, और इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र में फिर से विश्वास लौटाने का दिन है. लंबे समय तक नक्सली प्रभाव में रहे इस क्षेत्र में लोगों का मतदान करना इस बात का प्रतीक है कि अब जनता डर नहीं, बल्कि विकास और बदलाव चाहती है.

