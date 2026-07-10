/जमुई में कोबरा के डंसने से वृद्ध की बिगड़ी हालत, डॉक्टर ने 20 वायल एंटी-वेनम देकर बचाई जान

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Jamui News: बिहार के जमुई जिले के बरहट प्रखंड के गादी कटौना गांव में गुरुवार देर रात कोबरा सांप के डंसने से एक वृद्ध की हालत गंभीर हो गई. समय रहते उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने करीब 20 वायल एंटी-वेनम देकर उनकी जान बचा ली. इलाज के बाद उनकी स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई और शुक्रवार सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
गादी कटौना गांव निवासी सरयुग यादव घर के एक कमरे में रखा भुजा निकालने गए थे. इसी दौरान पीछे से आए कोबरा सांप ने उनके पैर में डंस लिया. घटना के बाद परिजनों ने तुरंत सांप को मारकर एक डिब्बे में सुरक्षित रखा और घायल सरयुग यादव को उसके साथ सदर अस्पताल ले गए, ताकि डॉक्टरों को सांप की पहचान करने में आसानी हो सके.
सदर अस्पताल में जांच के दौरान कोबरा के विष के लक्षण मिलने पर डॉ. मृत्युंजय पंडित ने बिना देर किए करीब 20 वायल एंटी-वेनम इंजेक्शन दिया. उपचार के बाद धीरे-धीरे मरीज की हालत में सुधार होने लगा. एहतियात के तौर पर उन्हें पूरी रात डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया. शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य सामान्य होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया.
डॉ. मृत्युंजय पंडित ने लोगों से अपील की कि सांप काटने की स्थिति में झाड़-फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में समय बर्बाद न करें, बल्कि मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं. वहीं, पीड़ित की पत्नी सविता देवी ने बताया कि सांप को साथ लेकर अस्पताल पहुंचने से डॉक्टरों को उसकी पहचान करने में आसानी हुई और उसी के अनुसार तुरंत सही उपचार शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि एंटी-वेनम लगने के बाद उनके पति की हालत तेजी से सुधरी और स्वस्थ होकर घर लौटने पर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला