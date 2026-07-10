Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH jamui
  • /जमुई में कोबरा के डंसने से वृद्ध की बिगड़ी हालत, डॉक्टर ने 20 वायल एंटी-वेनम देकर बचाई जान

जमुई में कोबरा के डंसने से वृद्ध की बिगड़ी हालत, डॉक्टर ने 20 वायल एंटी-वेनम देकर बचाई जान

Jamui News: जमुई के बरहट प्रखंड में कोबरा सांप के डंसने से एक वृद्ध की हालत गंभीर हो गई. परिजनों की सूझबूझ और समय पर सदर अस्पताल पहुंचाने से डॉक्टरों ने 20 वायल एंटी-वेनम देकर उनकी जान बचा ली.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:08 AM IST
जमुई में कोबरा के डंसने से वृद्ध की बिगड़ी हालत, डॉक्टर ने 20 वायल एंटी-वेनम देकर बचाई जान
Image Credit: जमुई में कोबरा के डंसने से वृद्ध की बिगड़ी हालत, डॉक्टर ने 20 वायल एंटी-वेनम देकर बचाई जानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुंगेर: खड़गपुर-जमुई मार्ग पर खड़ी ट्रक से टकराई बाइक, युवक का सिर कुचला... मौत
Munger News36 min ago
2
Patna crime news42 min ago
3
Jamui News51 min ago
4
jharkhand live1 hr ago
5
bihar breaking news1 hr ago