/जमुई में कोबरा के डंसने से वृद्ध की बिगड़ी हालत, डॉक्टर ने 20 वायल एंटी-वेनम देकर बचाई जान

डॉ. मृत्युंजय पंडित ने लोगों से अपील की कि सांप काटने की स्थिति में झाड़-फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में समय बर्बाद न करें, बल्कि मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं. वहीं, पीड़ित की पत्नी सविता देवी ने बताया कि सांप को साथ लेकर अस्पताल पहुंचने से डॉक्टरों को उसकी पहचान करने में आसानी हुई और उसी के अनुसार तुरंत सही उपचार शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि एंटी-वेनम लगने के बाद उनके पति की हालत तेजी से सुधरी और स्वस्थ होकर घर लौटने पर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली.