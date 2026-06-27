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जमुई में बेखौफ अपराधी: थाना से महज 200 मीटर दूर सदर अस्पताल के गेट पर युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

Jamui News: जमुई में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए. टाउन थाना से महज 200 मीटर दूर सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर देर रात युवक को गोली मार दी गई. घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर किया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 27, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:52 AM IST
जमुई में बेखौफ अपराधी: थाना से महज 200 मीटर दूर सदर अस्पताल के गेट पर युवक को मारी गोली, हालत गंभीर
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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