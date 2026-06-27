/जमुई में बेखौफ अपराधी: थाना से महज 200 मीटर दूर सदर अस्पताल के गेट पर युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

Jamui News: जमुई शहर में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस का एक और मामला सामने आया है. टाउन थाना से महज करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि करीब 2:30 बजे बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. गोली युवक की बाईं जांघ को आरपार करते हुए कमर के नीचे जाकर फंस गई. गंभीर रूप से घायल युवक को उसके साथियों ने तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉ. मृत्युंजय कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. घायल युवक की पहचान शहर के महिसौड़ी निवासी दिनेश साह के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है. सूरज कुमार ने गोली मारने का आरोप कल्याणपुर निवासी सोनू यादव पर लगाया है. वहीं, घटना में श्रवण यादव समेत अन्य लोगों की संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आ रही है.