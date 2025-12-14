Jamui News: नंगा करके दौड़ा-दौड़ा पीटा, जमुई में दलित युवक के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल

Jamui Dalit Man Beaten: जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत मनी अड्डा (मनियड्डा) गांव में महादलित युवक के साथ की गई बर्बरता ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. यहां दबंगों ने युवक को पहले शहर के अतिथि पैलेश के पास से बंधक बनाया, फिर जबरन भजौर छठ घाट ले जाकर लात-घूंसे और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा. इसके बाद युवक को नंगा कर दौड़ा-दौड़ाकर मारपीट की गई और इस अमानवीय घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. पीड़ित युवक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के भाटचक गांव निवासी राजाराम पासवान के पुत्र अभिषेक पासवान के रूप में हुई है. वह इंटरमीडिएट का छात्र बताया जा रहा है.

पीड़ित अभिषेक ने बताया कि करीब एक महीने पहले उनके बहनोई के साथ हुए विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी. इसी को लेकर डब्लू सिंह ने फोन कर उसे बुलाया. इसके बाद मोबाइल छीन लिया गया और जबरन बाइक पर बैठाकर मनी अड्डा से भजौर छठ घाट ले जाया गया. वहां डब्लू सिंह, उसका पुत्र माउंटी सिंह, छोटू यादव, सीटू सिंह, गौरव सिंह, आशुतोष सिंह, सालु सिंह, रघुवीर सिंह सहित अन्य लोगों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक के कपड़े उतरवाकर उसे नंगा कर अपमानित किया और पूरी वारदात का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

वायरल वीडियो में दबंगों की दरिंदगी साफ नजर आ रही है, जिससे इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है. घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. सबसे अहम बात यह है कि यह वही जमुई लोकसभा क्षेत्र है, जिसे सुरक्षित सीट माना जाता है. यहां से लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दो बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं. वहीं वर्तमान सांसद अरुण भारती, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, खुद दलित समाज से आते हैं और दलितों के सम्मान व अधिकार की लगातार बात करते रहे हैं.

ऐसे क्षेत्र में एक महादलित युवक को नंगा कर पीटने और वीडियो वायरल करने की घटना ने नेताओं के दावों और जमीनी हकीकत के बीच गहरा सवाल खड़ा कर दिया है. लोग पूछ रहे हैं कि जब दलित नेतृत्व वाले सुरक्षित क्षेत्र में ही दलित सुरक्षित नहीं हैं, तो आम महादलित की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? वहीं इस मामले पर जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- अभिषेक