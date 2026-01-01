Advertisement
Jamui News: रात का समय, सुनसान सड़क, पेट्रोल खत्म और हार्ट मरीज की हालत गंभीर, फिर डायल 112 पुलिस ने किया कमाल

Jamui News: जमुई में डायल 112 पुलिस ने हार्ट मरीज की कार का पेट्रोल खत्म होने पर मानवता दिखाई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में जमुई पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:45 AM IST

Jamui News: जमुई में डायल 112 पुलिस ने मानवता, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा की एक बड़ी मिसाल पेश की और हार्ट मरीज की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात सिंगारपुर के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इलाज के लिए पटना ले जाए जा रहे एक बुजुर्ग हार्ट मरीज की कार का पेट्रोल अचानक खत्म हो गया. रात का समय, सुनसान सड़क और मरीज की गंभीर हालत, स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई थी. इसी दौरान गश्ती पर तैनात डायल 112 पुलिस टीम की नजर सड़क किनारे खड़ी कार पर पड़ी. 

पुलिस ने की मानवीय पहल 
पुलिसकर्मियों ने तुरंत वाहन रोककर परिजनों से बात की और पूरी स्थिति जानी. जब यह स्पष्ट हुआ कि कार में एक गंभीर हार्ट मरीज है और पेट्रोल खत्म होने के कारण आगे जाना संभव नहीं है तो पुलिस ने बिना एक पल गंवाए मानवीय पहल की. डायल 112 की टीम ने मरीज की कार को अपने पुलिस वाहन से टोचन कर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाया. देर रात होने के कारण पेट्रोल पंप बंद था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पेट्रोल पंप स्टाफ से संपर्क किया और मानवीय आधार पर पंप खुलवाया. इसके बाद कार में पेट्रोल भरवाया गया, जिससे मरीज को आगे के इलाज के लिए समय पर पटना रवाना किया जा सका. 

जमुई पुलिस की जमकर चर्चा 
परिजनों ने जताया आभार इस सराहनीय पहल के बाद मरीज के परिजनों ने राहत की सांस ली. मरीज के स्वजन दीपक कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप से लगभग एक किलोमीटर पहले ही कार का तेल खत्म हो गया था. उन्होंने डायल 112 टीम में शामिल एसआई मनोज कुमार पासवान, सिपाही विनय कुमार, मुकेश कुमार और चालक विष्णु कुमार का हृदय से धन्यवाद किया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में जमुई पुलिस की जमकर चर्चा हो रही है. लोगों का कहना है कि पुलिस ने यह साबित कर दिया कि वह केवल कानून-व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत के समय आम नागरिकों के लिए जीवनरक्षक भी बन सकती है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें: 'गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा...', CM नीतीश ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं

