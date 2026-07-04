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जमुई में बालू माफिया का दुस्साहस: अवैध खनन रोकने गई डायल-112 पुलिस टीम पर हमला, हाथापाई का Video Viral

Jamui News: जमुई में बालू माफिया का दुस्साहस देखने को मिला. अवैध खनन रोकने गई डायल-112 पुलिस टीम पर तस्करों और उनके सहयोगियों ने हमला कर दिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:46 PM IST
जमुई में बालू माफिया का दुस्साहस: अवैध खनन रोकने गई डायल-112 पुलिस टीम पर हमला, हाथापाई का Video Viral
Image Credit: जमुई में बालू माफिया का दुस्साहसSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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