/जमुई में बालू माफिया का दुस्साहस: अवैध खनन रोकने गई डायल-112 पुलिस टीम पर हमला, हाथापाई का Video Viral

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जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के देवपुर में शुक्रवार (3, जुलाई, 2026) को अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची डायल-112 पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला बोल दिया. कार्रवाई का विरोध करते हुए तस्करों और उनके सहयोगियों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की. इस दौरान बालू से लदे ट्रैक्टर को छुड़ाने की भी कोशिश की गई. पूरी घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और बालू माफियाओं के बीच हुई धक्का-मुक्की साफ दिखाई दे रही है. मिली जानकारी के अनुसार, देवपुर इलाके में अवैध बालू खनन और परिवहन की सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची.
पुलिस टीम के साथ हाथापाई
पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, वहां मौजूद बालू तस्कर और उनके सहयोगी उग्र हो गए. आरोप है कि उन्होंने ट्रैक्टर पर लदा बालू उतरवाना शुरू कर दिया और पुलिस टीम के साथ हाथापाई करते हुए सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने लगे. इस दौरान बालू से लदा ट्रैक्टर भागने की कोशिश में खेत में फंस गया. पुलिस उसे जब्त करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तस्कर लगातार ट्रैक्टर को छुड़ाने की कोशिश करते रहे.
हालात बिगड़ते देख पुलिस पदाधिकारी ने इसकी सूचना खैरा थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह को दी. इसके बाद पुअनि कुंज बिहारी कुमार के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अतिरिक्त बल के पहुंचने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया. पुलिस ने बालू खनन में इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर का इंजन जब्त कर लिया है. घटनास्थल से एक ट्रैक्टर, एक बाइक और एक मोबाइल भी बरामद किया गया.
आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
खैरा थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में बालू माफिया मूरो शाह उर्फ मुरारी शाह, झुंडो पंचायत के मुखिया पति दिनेश यादव उर्फ डीपी यादव, सहयोगी संजय यादव, बिंदु शाह के पुत्र सूरज साह उर्फ बॉस, चालक अर्जुन कुमार (पिता- राजेश राम) सहित 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. सभी आरोपितों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस के साथ मारपीट करने तथा अवैध बालू खनन और परिवहन से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध बालू खनन और तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ सतीश सुमन और एसपी विश्वजीत दयाल ने भी घटना की पुष्टि की है. अधिकारियों ने बताया कि घटना का लाइव वीडियो पुलिस के पास उपलब्ध है. वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निर्ला