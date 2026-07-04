/जमुई में बालू माफिया का दुस्साहस: अवैध खनन रोकने गई डायल-112 पुलिस टीम पर हमला, हाथापाई का Video Viral

जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के देवपुर में शुक्रवार (3, जुलाई, 2026) को अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची डायल-112 पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला बोल दिया. कार्रवाई का विरोध करते हुए तस्करों और उनके सहयोगियों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की. इस दौरान बालू से लदे ट्रैक्टर को छुड़ाने की भी कोशिश की गई. पूरी घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और बालू माफियाओं के बीच हुई धक्का-मुक्की साफ दिखाई दे रही है. मिली जानकारी के अनुसार, देवपुर इलाके में अवैध बालू खनन और परिवहन की सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची.