Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3191655
Zee Bihar JharkhandBH jamui

जमुई में रक्षक ही बने भक्षक, उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों ने किया अपहरण और वसूली, एसपी ने 4 को किया गिरफ्तार

जमुई में पुलिसकर्मियों द्वारा अपहरण और फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है. पकरीबरावाँ उत्पाद थाना के दो एएसआई और दो होमगार्डों ने संतोष कुमार नाम के व्यक्ति को उसकी क्रेटा कार समेत अगवा कर लिया था. उसे छोड़ने के बदले 1.5 लाख रुपये वसूले गए. जमुई एसपी की कार्रवाई में चारों आरोपी गिरफ्तार हुए और वसूली की राशि बरामद कर ली गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:22 PM IST

Trending Photos

जमुई में उत्पाद विभाग के ASI और होमगार्डों ने किया अपहरण
जमुई में उत्पाद विभाग के ASI और होमगार्डों ने किया अपहरण

जमुई: बिहार के जमुई जिले से खाकी को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां कानून के रखवालों ने ही अपहरण और फिरौती वसूलने का काला खेल खेला. जमुई एसपी विश्वजीत दयाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे छोड़ने के बदले लाखों रुपये की वसूली की. इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो सहायक अवर निरीक्षक (ASI) और दो होमगार्डों को गिरफ्तार कर लिया है.

पूरी घटना 23 अप्रैल 2026 की है. जमुई थाना क्षेत्र के ग्राम नर्वदा निवासी पिंटू कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनके बड़े भाई संतोष कुमार दोपहर करीब 1 बजे अपनी क्रेटा गाड़ी से घर से निकले थे. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो परिवार परेशान हो गया. शाम करीब 7:30 बजे संतोष कुमार ने खुद फोन किया और बताया कि कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है. उन्हें छोड़ने के बदले 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है और पैसे लेकर नवादा बुलाया गया है.

भाई की जान बचाने के लिए पिंटू कुमार अपने साले और चचेरे भाई के साथ 2 लाख रुपये लेकर नवादा पहुंचे. वहां पकरीबरावां उत्पाद थाना में उनकी क्रेटा गाड़ी और भाई को छोड़ने के बदले 1.5 लाख रुपये की डील हुई और पैसे दे दिए गए. मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. इस अपहरण और वसूली को अंजाम देने वाले कोई अपराधी नहीं, बल्कि पकरीबरावां उत्पाद थाना के ही पुलिसकर्मी थे. पुलिस ने एएसआई दिलीप कुमार के घर पर छापेमारी की, जहाँ से वसूली गई 1.5 लाख रुपये की नकद राशि बरामद कर ली गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- डिजिटल जनगणना में बिहार ने पकड़ी रफ्तार, स्व-गणना अभियान से जुड़े 20 लाख परिवार

जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में शामिल चारों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो एएसआई और दो होमगार्ड जवान शामिल हैं. पुलिस ने संतोष कुमार की क्रेटा कार को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है. जमुई थाना में इस संबंध में कांड संख्या 193/2026 दर्ज की गई है. एसपी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्दी की आड़ में अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य कारनामों की भी पड़ताल कर रही है.

इनपुट- अभिषेक निरला

TAGS

Jamui News

Trending news

Jamui News
जमुई में रक्षक ही बने भक्षक, उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों ने किया अपहरण और वसूली
Jehanabad news
जहानाबाद : पराली विवाद में जान से मारने की मिली थी धमकी, अब बधार बरामद हुआ शव
Bagaha News
Bagaha News: समोसे के 20 रुपये न मिलने पर घर से भागा था किशोर, पुलिस ने किया बरामद
Bettiah news
बेतिया में पुलिस टीम पर हमला: 4 गिरफ्तार, वायरल वीडियो से आरोपियों की हो रही पहचान
Bihar Census 2027
डिजिटल जनगणना में बिहार ने पकड़ी रफ्तार, स्व-गणना अभियान से जुड़े 20 लाख परिवार
bihar farmer news
किसानों की बल्ले-बल्ले, बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़कर हुआ 1.80 लाख मीट्रिक टन
Makhana Development Scheme
बिहार में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 3.5 करोड़ तक की सब्सिडी, जानें पूरी योजना
Ranchi News
मार्केटिंग मैनेजर निकला 'जालसाज', पंकज सिंह के जाली सिग्नेचर कर निकाला सरकारी लोन
Ranchi News
मार्केटिंग मैनेजर निकला 'जालसाज', पंकज सिंह के जाली सिग्नेचर कर निकाला सरकारी लोन
Ranchi News
'अपराधियों में पैदा करें योगी जैसा डर', जगन्नाथ मंदिर में हत्या पर बोले संजय सेठ