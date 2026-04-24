जमुई में रक्षक ही बने भक्षक, उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों ने किया अपहरण और वसूली, एसपी ने 4 को किया गिरफ्तार

जमुई में पुलिसकर्मियों द्वारा अपहरण और फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है. पकरीबरावाँ उत्पाद थाना के दो एएसआई और दो होमगार्डों ने संतोष कुमार नाम के व्यक्ति को उसकी क्रेटा कार समेत अगवा कर लिया था. उसे छोड़ने के बदले 1.5 लाख रुपये वसूले गए. जमुई एसपी की कार्रवाई में चारों आरोपी गिरफ्तार हुए और वसूली की राशि बरामद कर ली गई है.
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जमुई: बिहार के जमुई जिले से खाकी को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां कानून के रखवालों ने ही अपहरण और फिरौती वसूलने का काला खेल खेला. जमुई एसपी विश्वजीत दयाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे छोड़ने के बदले लाखों रुपये की वसूली की. इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो सहायक अवर निरीक्षक (ASI) और दो होमगार्डों को गिरफ्तार कर लिया है.
पूरी घटना 23 अप्रैल 2026 की है. जमुई थाना क्षेत्र के ग्राम नर्वदा निवासी पिंटू कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनके बड़े भाई संतोष कुमार दोपहर करीब 1 बजे अपनी क्रेटा गाड़ी से घर से निकले थे. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो परिवार परेशान हो गया. शाम करीब 7:30 बजे संतोष कुमार ने खुद फोन किया और बताया कि कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है. उन्हें छोड़ने के बदले 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है और पैसे लेकर नवादा बुलाया गया है.
भाई की जान बचाने के लिए पिंटू कुमार अपने साले और चचेरे भाई के साथ 2 लाख रुपये लेकर नवादा पहुंचे. वहां पकरीबरावां उत्पाद थाना में उनकी क्रेटा गाड़ी और भाई को छोड़ने के बदले 1.5 लाख रुपये की डील हुई और पैसे दे दिए गए. मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. इस अपहरण और वसूली को अंजाम देने वाले कोई अपराधी नहीं, बल्कि पकरीबरावां उत्पाद थाना के ही पुलिसकर्मी थे. पुलिस ने एएसआई दिलीप कुमार के घर पर छापेमारी की, जहाँ से वसूली गई 1.5 लाख रुपये की नकद राशि बरामद कर ली गई.
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जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना में शामिल चारों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो एएसआई और दो होमगार्ड जवान शामिल हैं. पुलिस ने संतोष कुमार की क्रेटा कार को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है. जमुई थाना में इस संबंध में कांड संख्या 193/2026 दर्ज की गई है. एसपी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्दी की आड़ में अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य कारनामों की भी पड़ताल कर रही है.
इनपुट- अभिषेक निरला