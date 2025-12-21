Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048149
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui News: मुझे पैदा ही क्यों किया मां... 6 साल की मासूम को बिलखता छोड़ प्रेमी संग फरार हुई विवाहिता

Jamui Love Story: चंद्रमंडीह थाना के कटावत गांव की एक महिला अपने 6 साल के मासूम बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार हो गई. ससुरालवालों ने जब महिला से घर लौटने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया. जिसके बाद पीड़ित परिजनों को मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 06:12 AM IST

Trending Photos

जमुई पुलिस
जमुई पुलिस

Jamui News: जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पनपे ''अंधे प्यार'' का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मां की ममता को ही शर्मसार कर दिया है. यहां एक विवाहिता अपने 6 साल के मासूम को छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई. लोगों को इस मामले की जानकारी तब हुई जब महिला की सास पंचा देवी ने चंद्रमंडीह थाने में न्याय की गुहार लगाई. यह पूरा मामला चंद्रमंडीह थाना के कटावत गांव का है. शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस महिला को बरामद कर लिया है.

चंद्रमंडीह थाना में दिए आवेदन में पंचा देवी ने बताया कि उनके बेटे मुकेश ठाकुर की शादी 8 वर्ष पूर्व सोनो थाना क्षेत्र के बेलाबथान निवासी गोविंद ठाकुर की पुत्री के साथ हुई थी. दोनों की एक 6 वर्षीय पुत्री भी है. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीते कुछ महीनों से मेरी बहु का संपर्क मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए गोबरदाहा निवासी मुकेश पंडित से हुआ. बताया है कि यह संपर्क धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गया. प्यार का नशा ऐसा चढ़ा कि बहु ने लोक-लाज और अपनी बच्ची के भविष्य की परवाह किए बिना घर की दहलीज पार कर दी और प्रेमी मुकेश पंडित के साथ गोबरदाहा चली गई. जब परिजनों ने उसे खोज निकाला और घर लौटने को कहा, तो उसने साफ इनकार कर दिया.

ये भी पढ़ें- ठंड से जम रही थी मासूम की सांसें, झाड़ियों में मिली नवजात के लिए मसीहा बना ग्रामीण

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इस मामले में चंद्रमंडीह थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार ने बताया कि सास पंचा देवी द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने त्वरित छापेमारी करते हुए फरार महिला को बरामद कर लिया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसका बयान दर्ज कराया जा रहा है. न्यायालय के आदेश और महिला के बयान के आधार पर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- अभिषेक

TAGS

Jamui News

Trending news

Jamui News
मां की ममता शर्मसार! 6 साल के मासूम को बिलखता छोड़ प्रेमी संग फरार हुई विवाहिता
Bihar Weather
Bihar Weather: अगले 7 दिन बिहार वालों के लिए भारी! दिन में भी ठंड करेगा टॉर्चर
East Champaran
नगर निगम के पहले आयुक्त थे सुमन सौरभ, जिन्होंने मोतिहारी को दूसरे स्थान पर पहुंचाया
Gaya News
Bodh Gaya News: ओवरलोड ट्रकों पर सख्त था अधिकारी, घर जाते वक्त हो गया हमला
hazaribagh news
ठंड से जम रही थी मासूम की सांसें, झाड़ियों में मिली नवजात के लिए मसीहा बना ग्रामीण
Muzaffarpur News
नागपुर सोलर फैक्ट्री हादसे में मुजफ्फरपुर के दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम
Buxar News
क्लास 1 से 8 तक के स्कूल 25 दिसंबर तक बंद, कड़ाके की ठंड बनी वजह
Madhepura news
'मेरे साथ संबंध बनाओ और शादी करो', महिला टीचर ने किया मना, तो आशिक ने की दरिंदगी
Jehanabad news
जहानाबाद में सड़क पर उतरे शिक्षक, डीईओ और डीपीओ के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन
Bhojpuri news
चंदन-गुंजा के किरदारों में फिर जिया दर्शकों ने बिहार की मिट्टी का अपनापन