/जमुई में नकली पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 2400 लीटर नकली ईंधन बरामद

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Jamui News: स्वतंत्रता दिवस से पहले जमुई के चकाई थाना क्षेत्र के गादी सिमरिया गांव में नकली पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने गांव में कई संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान करीब 2,400 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया गया, जबकि करीब 70 ड्रम और कंटेनर भी जब्त किए गए. देर शाम तक जब्ती और जांच की कार्रवाई जारी थी, ऐसे में बरामद ईंधन की मात्रा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
कार्रवाई का नेतृत्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुकेश कुमार, चकाई थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार और चिहरा थानाध्यक्ष रिंकू रजक ने संयुक्त रूप से किया. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को मौके पर तैनात किया गया था. टीम ने गादी सिमरिया गांव में करीब पांच घरों समेत कई संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. तलाशी के दौरान अलग-अलग ड्रम और कंटेनरों में संदिग्ध नकली पेट्रोल-डीजल भरा मिला, जिसे जब्त कर जांच की जा रही है.
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि इलाके में लंबे समय से नकली पेट्रोल-डीजल तैयार किए जाने की सूचना मिल रही थी. सूचना के सत्यापन के बाद संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि अब तक करीब 2,400 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया जा चुका है. मौके पर जांच और जब्ती की प्रक्रिया जारी रहने के कारण बरामदगी की मात्रा आगे बढ़ सकती है. पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटा रही है.
बताते चलें कि चकाई और आसपास के इलाकों में नकली ईंधन के कारोबार के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है. कुछ माह पहले चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के बासुकीटांड़ में अवैध पेट्रोल-डीजल तैयार करने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जहां से करीब 13 हजार लीटर नकली ईंधन और बड़ी संख्या में ड्रम बरामद किए गए थे. ताजा कार्रवाई के बाद इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नकली ईंधन के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला