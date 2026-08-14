/जमुई में नकली पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 2400 लीटर नकली ईंधन बरामद

बताते चलें कि चकाई और आसपास के इलाकों में नकली ईंधन के कारोबार के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है. कुछ माह पहले चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के बासुकीटांड़ में अवैध पेट्रोल-डीजल तैयार करने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जहां से करीब 13 हजार लीटर नकली ईंधन और बड़ी संख्या में ड्रम बरामद किए गए थे. ताजा कार्रवाई के बाद इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नकली ईंधन के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.