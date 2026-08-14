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जमुई में नकली पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 2400 लीटर नकली ईंधन बरामद

Jamui News: स्वतंत्रता दिवस से पहले जमुई के चकाई थाना क्षेत्र में पुलिस और आपूर्ति विभाग ने नकली पेट्रोल-डीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. गादी सिमरिया गांव में छापेमारी के दौरान करीब 2400 लीटर नकली पेट्रोल और 70 ड्रम-कंटेनर जब्त किए गए.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 14, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:57 PM IST
जमुई में नकली पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 2400 लीटर नकली ईंधन बरामद
Image Credit: जमुई में नकली पेट्रोल-डीजल के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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