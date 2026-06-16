Jamui: पापा आ रहे हैं लेने...' पटना से परीक्षा देकर लौटे बेटे के पास नहीं पहुंचे पिता, रास्ते में बेकाबू ट्रैक्टर ने छीन ली जिंदगी

मृतक के पुत्र मोहित कुमार सिंह ने बताया कि वे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने पटना गए थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद देर रात जमुई लौट रहे थे. रात अधिक होने के कारण उन्हें घर जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके पिता उन्हें लेने महिसौड़ी चौक आ रहे थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. रास्ते में ही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनके पिता को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी जान चली गई.