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Jamui: पापा आ रहे हैं लेने...' पटना से परीक्षा देकर लौटे बेटे के पास नहीं पहुंचे पिता, रास्ते में बेकाबू ट्रैक्टर ने छीन ली जिंदगी

Jamui News: जमुई के सिकंदरा मुख्य मार्ग पर बिजली कार्यालय के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार बमबम सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:51 AM IST
Jamui: पापा आ रहे हैं लेने...' पटना से परीक्षा देकर लौटे बेटे के पास नहीं पहुंचे पिता, रास्ते में बेकाबू ट्रैक्टर ने छीन ली जिंदगी
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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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