Jamui: पापा आ रहे हैं लेने...' पटना से परीक्षा देकर लौटे बेटे के पास नहीं पहुंचे पिता, रास्ते में बेकाबू ट्रैक्टर ने छीन ली जिंदगी

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Jamui News: जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर स्थित बिजली कार्यालय के समीप सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई. तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से हुई इस घटना ने एक परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया. हादसे में मृत व्यक्ति की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के बसैया गांव निवासी बमबम सिंह के रूप में हुई है.
जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 11 बजे बमबम सिंह अपने पुत्र को लेने महिसौड़ी चौक जा रहे थे. इसी दौरान बिजली कार्यालय के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बमबम सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया.
स्थानीय लोगों की मदद से शव को सदर अस्पताल भेजा गया तथा घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई. सूचना मिलते ही परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण बड़ी संख्या में सदर अस्पताल पहुंचे. अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
मृतक के पुत्र मोहित कुमार सिंह ने बताया कि वे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने पटना गए थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद देर रात जमुई लौट रहे थे. रात अधिक होने के कारण उन्हें घर जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके पिता उन्हें लेने महिसौड़ी चौक आ रहे थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. रास्ते में ही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनके पिता को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी जान चली गई.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला