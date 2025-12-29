Advertisement
Jamui Train Accident: 28 ट्रेनें कैंसिल, 84 के बदले रूट... जमुई ट्रेन हादसे से रेल परिचालन प्रभावित

Jamui Train Accident: शनिवार देर रात जमुई–जसीडीह रेलखंड पर बड़ा रेल हादसा हो गया. सिमुलतला पुल पर सीमेंट लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी गई, जिससे 17 बोगियां बेपटरी हो गई. इस हादसे के बाद उस रूट पर परिचालन ठप है. कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 29, 2025, 01:48 PM IST

Jamui Train Accident: बिहार के जमुई में ट्रेन हादसे के बाद रेल परिचालन प्रभावित हो रहा है. दिल्ली–हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर तलवा हाल्ट के पास मालगाड़ी डिरेल होने के बाद अब तक रेल परिचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका है. हादसे के बाद से रेल प्रशासन की टीम मौके पर लगातार बहाली कार्य में जुटी हुई है, लेकिन लाइन अब तक चालू नहीं की जा सकी है. इस दौरान दिल्ली–हावड़ा मेन लाइन से गुजरने वाली झाझा से पटना तक की कुछ पैसेंजर ट्रेनों को छोड़कर अधिकांश ट्रेनों को या तो डायवर्ट कर दिया गया है. ताजा अपडेट के अनुसार, रेलवे ने 28 ट्रेनों को कैंसिल किया है, जिनमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेन मिलाकर 11 और 17  मेमू ट्रेनें कैंसिल हुई है. वही, 84 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.

वही, 12023 हावड़ा-पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस अब 14:05 बजे के बजाय 20:00 बजे हावड़ा से रवाना होगी. 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस अब 21:45 बजे के बजाय 30 दिसंबर को 01:00 बजे हावड़ा से रवाना होगी.  63157 / 63158 जसीडीह-बैद्यनाथधाम-जसीडीह MEMU आज नहीं चलेगी. 13137 कोलकाता-आजमगढ़ एक्सप्रेस आसनसोल – प्रधानखुंटा – धनबाद – गया – किऊल होते हुए चलेगी, जिसका स्टॉपेज धनबाद और गया में होगा.

बहाली का काम जारी
आसनसोल डिवीजन ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, 'ट्रेन रेगुलेशन नोटिस जसीडीह-झाझा सेक्शन (आसनसोल डिवीजन) में LHB-STL स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी (E/24676 / DEAD E/32527 BCN/LD/SMI) के पटरी से उतरने के कारण, ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ है. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बहाली के काम में आसानी के लिए निम्नलिखित ट्रेन रेगुलेशन लागू किए गए हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे के आधिकारिक चैनलों से अपडेट रहें और ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों के साथ सहयोग करें. हुई असुविधा के लिए खेद है और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं. जैसे-जैसे बहाली का काम आगे बढ़ेगा और अपडेट शेयर किए जाएंगे.

क्या हुआ था शनिवार की रात?
बता दें कि दिल्ली–कोलकाता मुख्य रेलखंड पर झाझा–जसीडीह सेक्शन में शनिवार (27 दिसंबर) की देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया. हावड़ा–पटना–दिल्ली मेन लाइन पर सिमुलतला रेलवे स्टेशन के समीप टेलवा बाजार हाल्ट के पास बडुआ नदी पुल (पुल संख्या 676) पर सीमेंट लदी एक मालगाड़ी डिरेल हो गई. हादसे में मालगाड़ी की 17 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें से कई बोगियां पुल से नीचे गिर गईं, जबकि कुछ डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. मिली जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी जसीडीह से झाझा की ओर अप लाइन पर जा रही थी, तभी रात करीब 11:30 बजे पुल पर अचानक तेज आवाज के साथ हादसा हो गया.

यह भी पढ़ें: Year Ender 2025: जमीन रजिस्ट्री में आम जनता को राहत तो SIR से विपक्ष को लगी 'मिर्ची'

हादसे में शामिल मालगाड़ी में कुल 42 डिब्बे थे, जिनमें से 23 डिब्बे पटरी पर रह गए. यह मालगाड़ी आसनसोल से सीतामढ़ी जा रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही चालक व गार्ड ने सिमुलतला स्टेशन को अवगत कराया. इसके बाद रात करीब एक बजे स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार, आरपीएफ ओपी प्रभारी रवि कुमार और पीडब्ल्यूआई रंधीर कुमार मौके पर पहुंचे. वहीं, आसनसोल रेल मंडल से तकनीकी टीम को भी रवाना किया गया. फिलहाल क्रेन और जेसीबी मशीनों की मदद से बहाली कार्य युद्धस्तर पर जारी है.

