जमुई में शादी से लौट रहे ऑटो की बस से हुई भीषण टक्कर, 7 बच्चों समेत 18 लोग घायल, मची चीख-पुकार

जमुई: बिहार के जमुई जिले में चकाई-गिरिडीह मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक बहुत ही डरावना एक्सीडेंट हो गया. गंगारायडीह गांव के पास एक तेज रफ्तार ऑटो ने आगे खड़ी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में ऑटो पर सवार कुल 18 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें छोटे-छोटे 7 बच्चे भी शामिल हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर कोहराम मच गया.

हादसे का शिकार हुए लोग झारखंड के देवरी थाना क्षेत्र के परसाटांड़ गांव से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. ये सभी लोग ऑटो में सवार होकर चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के बंधा गांव जा रहे थे. खुशियों के माहौल में घर वापस आते समय किसी ने नहीं सोचा था कि रास्ते में ऐसी अनहोनी हो जाएगी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो में उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा 18 लोग ठसाठस भरे हुए थे.

बताया जा रहा है कि गंगारायडीह गांव के पास जब ऑटो चल रहा था, तभी उसके आगे जा रही बस अचानक रुक गई. ऑटो की रफ्तार तेज थी, जिस वजह से चालक अपना संतुलन खो बैठा और उसने पीछे से बस को टक्कर मार दी. दुर्घटना होते ही बस का ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला. टक्कर के बाद ऑटो में सवार लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे.

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हादसे के वक्त चकाई थाना की डायल 112 की गश्ती टीम वहीं से गुजर रही थी. चीख-पुकार सुनकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और बिना देरी किए सभी घायलों को चकाई रेफरल अस्पताल पहुँचाया. पुलिस की इस फुर्ती की वजह से घायलों को समय पर इलाज मिल सका. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने तुरंत घायलों का उपचार शुरू किया, जिससे स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आई.

अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 10 लोगों की हालत बहुत ही नाजुक बताई. इन गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत देवघर रेफर कर दिया गया है. गंभीर रूप से चोटिल होने वालों में असरार अंसारी, कमरून बीबी, इसाक मियां और रुकसाना प्रवीण जैसे लोग शामिल हैं. अन्य 8 लोग और बच्चों को आंशिक चोटें आई हैं, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है.

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इस पूरी घटना पर थानाध्यक्ष रिंकू रजक ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस अब उस बस का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो टक्कर के बाद फरार हो गई थी. मामले की पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिर गलती किसकी थी. फिलहाल प्रशासन घायलों के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.