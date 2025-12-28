Advertisement
रात के 11:30 बजे जमुई-जसीडीह रेलखंड पर सीमेंट से लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी, पुल में गिरीं कई बोगियां

Jamui News: जमुई-जसीडीह रेलखंड पर शनिवार देर रात सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 17 बोगी पटरी से उतर गए. साथ ही कई बोगियां बडुआ नदी में जा गिरीं. मालगाड़ी अप लाइन पर जसीडीह से झाझा की ओर जा रही थी.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:33 AM IST

Jamui News: जमुई–जसीडीह रेलखंड पर शनिवार (27 दिसंबर) देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया. हावड़ा–पटना–दिल्ली मेन लाइन पर सिमुलतला रेलवे स्टेशन के पास टेलवा बाजार हाल्ट के समीप बडुआ नदी पुल (पुल संख्या 676) पर सीमेंट लदी एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में मालगाड़ी की 17 बोगी पटरी से उतर गईं, जिनमें से कई बोगियां पुल से नीचे बडुआ नदी में जा गिरीं, जबकि करीब एक दर्जन डिब्बे आपस में टकराकर डाउन लाइन पर फैल गए.

दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन ठप
दुर्घटना के कारण रात्रि 11:30 बजे से अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया. इस कारण करीब दो दर्जन एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर जहां-तहां खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

जसीडीह से झाझा की ओर जा रही थी मालगाड़ी
मिली जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी अप लाइन पर जसीडीह से झाझा की ओर जा रही थी. अचानक टेलवा बाजार हाल्ट के पास पुल पर हादसा हो गया. सभी दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे पुल के आसपास ही रह गए, जबकि दो इंजन करीब 400 मीटर आगे टेलवा बाजार हाल्ट के पास सुरक्षित रुक गए. इस हादसे में चालक और गार्ड बाल-बाल बच गए.

गाड़ी के चालक कमलेश कुमार और गार्ड मनीष कुमार पासवान ने तत्काल घटना की सूचना सिमुलतला स्टेशन को दी. सूचना मिलते ही करीब एक बजे रात में सिमुलतला स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार, आरपीएफ ओपी प्रभारी रवि कुमार और पीडब्ल्यूआई रंधीर कुमार मौके पर पहुंचे. वहीं, आसनसोल रेल मंडल से भी तकनीकी टीम को रवाना किया गया है. मंडल के पीआरओ ने इसकी पुष्टि की है.

मालगाड़ी में लदा था सीमेंट
रेलवे सूत्रों के अनुसार, मालगाड़ी में कुल 42 डिब्बे थे, जिनमें से 23 डिब्बे पटरी पर हैं. मालगाड़ी में सीमेंट लदा था, जो आसनसोल से सीतामढ़ी जा रही थी. फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. मौके पर पहुंची रेल पुलिस और रेलवे के अधिकारी जांच में जुटे हैं. राहत एवं बहाली कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन ट्रैक क्लियर होने में समय लगने की संभावना जताई जा रही है. इस हादसे के बाद पूरे रेलखंड पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट : अभिषेक निरला

