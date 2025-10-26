Jamui News: झाझा सीट पर JDU प्रत्याशी से जनता ने मांगा बीते 5 कार्यकाल का हिसाब-किताब, भारी विरोध का वीडियो वायरल

JDU Candidate Protest: जमुई जिले की झाझा विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. इस सीट से पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के दामोदर रावत ने जीत हासिल की थी. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद को एक हजार से अधिक वोटों से हराया था. इस बार भी एनडीए में शामिल जदयू ने झाझा सीट से दामोदर रावत पर ही भरोसा जताते हुए फिर से मैदान में उतारा है. वहीं महागठबंधन ने मुकाबले को रोचक बनाते हुए आरजेडी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया है. ऐसे में झाझा विधानसभा में इस बार सीधी टक्कर मानी जा रही है.

इसी बीच शुक्रवार (24 अक्टूबर) को जनसंपर्क अभियान के दौरान जदयू उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रहे दामोदर रावत को विरोध का सामना करना पड़ा. मामला झाझा प्रखंड के गिद्धको गांव का है, जहां जनसंपर्क के लिए पहुंचे दामोदर रावत को ग्रामीणों ने घेर लिया और पिछले पांच वर्षों का हिसाब मांगने लगे. ग्रामीणों का आरोप था कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन धरातल पर विकास कार्य नजर नहीं आए. कुछ देर तक माहौल गर्म रहा और ग्रामीणों ने जमकर नाराजगी जाहिर की. हालांकि स्थानीय लोगों और समर्थकों के हस्तक्षेप से मामला किसी तरह शांत हुआ. इस दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है.

बता दें कि दामोदर रावत बीते 25 साल से यहां के विधायक हैं. पिछले चुनाव में उन्होंने राजद उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद को 1 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया था. इस बार उन्हें महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार का सामना करना होगा. ऐसे में युवाओं का विरोध उनकी टेंशन को बढ़ा सकता है. वहीं तीनों ही उम्मीदवारों की सक्रियता और जनसंपर्क अभियान ने मतदाताओं को सोच में डाल दिया है.

