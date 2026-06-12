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Jamui News: खैरा बवाल का नया वीडियो आया सामने, भीड़ के सामने लाचार दिखे पुलिसवाले, करनी पड़ी थी हवाई फायरिंग

Jamui Ruckus: गुरुवार (11 जून) को खैरा बाजार में पत्थर लदे एक तेज रफ्तार हाइवा ने कोचिंग जा रही नौवीं कक्षा की छात्रा मुस्कान कुमारी को रौंद दिया था. इससे आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन पर भी पथराव किया था. अचानक हुई पत्थरबाजी से पुलिसवालों को अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागना पड़ा था.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 12, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:39 PM IST
Jamui News: खैरा बवाल का नया वीडियो आया सामने, भीड़ के सामने लाचार दिखे पुलिसवाले, करनी पड़ी थी हवाई फायरिंग
Image Credit: जमुई में भारी बवाल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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