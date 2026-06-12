/Jamui News: खैरा बवाल का नया वीडियो आया सामने, भीड़ के सामने लाचार दिखे पुलिसवाले, करनी पड़ी थी हवाई फायरिंग

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Jamui Ruckus: जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में हुए बवाल का नया वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. वीडियो में पुलिस की हवाई फायरिंग दिखाई दे रही है, जबकि प्रशासन अब तक इससे इनकार करता रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच हुई तीखी भिड़ंत, पत्थरबाजी और तनावपूर्ण माहौल के दौरान पुलिस जवानों को आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग करनी पड़ी. वीडियो में दिख रहा है कि गुस्साई भीड़ ने थाना परिसर में घुसकर जमकर पत्थरबाजी की. घटना के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल होते नजर आए तो कई अधिकारी भीड़ के सामने लाचार दिखाई दिए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस जवान थाना परिसर और अपनी सुरक्षा के लिए हवा में गोलियां चला रहे हैं. हालांकि, इससे पहले तक पुलिस के आलाधिकारियों की ओर से फायरिंग की घटना से साफ इनकार किया जा रहा था.
बता दें कि गुरुवार (11 जून) को खैरा बाजार में पत्थर लदे एक तेज रफ्तार हाइवा ने कोचिंग जा रही नौवीं कक्षा की छात्रा मुस्कान कुमारी को रौंद दिया था. इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. छात्रा की मौत से आक्रोशित लोगों ने हाइवा में तोड़फोड़ कर अपना विरोध जताया. इसके बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने थाना परिसर के बाहर जुटकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुई पत्थरबाजी से पुलिसवालों को अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागना पड़ा. इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी.
इस घटना के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है. पुलिस द्वारा भीड़ को खदेड़ने के दौरान लगभग 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. लिहाजा अब सामने आए वीडियो को भी जांच का महत्वपूर्ण आधार बनाया जा रहा है. पुलिस सूत्रों की मानें तो वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और खाकी पर हमला करने वालों को चुन-चुन कर गिरफ्तार किया जाएगा.
घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है. अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया है तथा स्थिति पर नजर रखी जा रही है. आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया, उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट- अभिषेक