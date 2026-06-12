/Jamui News: खैरा बवाल का नया वीडियो आया सामने, भीड़ के सामने लाचार दिखे पुलिसवाले, करनी पड़ी थी हवाई फायरिंग

Jamui Ruckus: जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में हुए बवाल का नया वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. वीडियो में पुलिस की हवाई फायरिंग दिखाई दे रही है, जबकि प्रशासन अब तक इससे इनकार करता रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच हुई तीखी भिड़ंत, पत्थरबाजी और तनावपूर्ण माहौल के दौरान पुलिस जवानों को आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग करनी पड़ी. वीडियो में दिख रहा है कि गुस्साई भीड़ ने थाना परिसर में घुसकर जमकर पत्थरबाजी की. घटना के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल होते नजर आए तो कई अधिकारी भीड़ के सामने लाचार दिखाई दिए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस जवान थाना परिसर और अपनी सुरक्षा के लिए हवा में गोलियां चला रहे हैं. हालांकि, इससे पहले तक पुलिस के आलाधिकारियों की ओर से फायरिंग की घटना से साफ इनकार किया जा रहा था.